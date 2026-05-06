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政務官本周下鄉宣講挨批輔選 陳培瑜：執政黨本就該傾聽民意
民進黨預計5月起辦下鄉宣講活動，讓內閣成員走進民間，宣傳中央施政成果，首場5月9日在高雄漢神巨蛋，在野黨質疑是變相輔選。民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜上午表示，絕對是好事中的好事，到不同鄉鎮傾聽民意，本就是執政黨該做的事情，越多越好。民進黨團副書記長黃捷也說，這非為選舉。
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政務官下鄉宣講，首場在高雄市漢神巨蛋舉行，由行政院副院長鄭麗君搭配行政院祕書長張惇涵、金管會主委彭金隆出席。
陳培瑜說，行政官員下鄉宣講絕對是好事中的好事，立法院這兩年很多的修法、預算、政策，會讓大家覺得行政立法有溝通困難，行政團隊有更多想做的事情，就該負責任告訴人民，到底行政團隊在意人民的事情有哪些。
陳培瑜表示，宣講活動會場應該還有機會，讓參與討論的人訴說產業困境，或是一般生活需求，如何被行政院變成政策跟預算，所以他不會說是什麼輔選行程，會認為到不同鄉鎮傾聽民意，本來就是執政黨該做的事情，而且越多越好。
黃捷說，首站選在高雄，是因為高雄人對好政策有很大期待，這不是為了選舉，而是希望讓市民第一時間面對面溝通，高雄人非常關心國安與民生，地方上很多人希望軍購案趕快過，不能再拖。台灣股市值看好、台灣成為全球第六大經濟體等議題，也都是民眾關心的焦點。
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