快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

政務官本周下鄉宣講挨批輔選 陳培瑜：執政黨本就該傾聽民意

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨下鄉宣講首場在高雄市漢神巨蛋舉行，將由副院長鄭麗君（右二）搭配秘書長張惇涵（左一）、金管會主委彭金隆出席。圖／聯合報系資料照
民進黨下鄉宣講首場在高雄市漢神巨蛋舉行，將由副院長鄭麗君（右二）搭配秘書長張惇涵（左一）、金管會主委彭金隆出席。圖／聯合報系資料照

民進黨預計5月起辦下鄉宣講活動，讓內閣成員走進民間，宣傳中央施政成果，首場5月9日在高雄漢神巨蛋，在野黨質疑是變相輔選。民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜上午表示，絕對是好事中的好事，到不同鄉鎮傾聽民意，本就是執政黨該做的事情，越多越好。民進黨團副書記長黃捷也說，這非為選舉。

2026九合一選舉

政務官下鄉宣講，首場在高雄市漢神巨蛋舉行，由行政院副院長鄭麗君搭配行政院祕書長張惇涵、金管會主委彭金隆出席。

陳培瑜說，行政官員下鄉宣講絕對是好事中的好事，立法院這兩年很多的修法、預算、政策，會讓大家覺得行政立法有溝通困難，行政團隊有更多想做的事情，就該負責任告訴人民，到底行政團隊在意人民的事情有哪些。

陳培瑜表示，宣講活動會場應該還有機會，讓參與討論的人訴說產業困境，或是一般生活需求，如何被行政院變成政策跟預算，所以他不會說是什麼輔選行程，會認為到不同鄉鎮傾聽民意，本來就是執政黨該做的事情，而且越多越好。

黃捷說，首站選在高雄，是因為高雄人對好政策有很大期待，這不是為了選舉，而是希望讓市民第一時間面對面溝通，高雄人非常關心國安與民生，地方上很多人希望軍購案趕快過，不能再拖。台灣股市值看好、台灣成為全球第六大經濟體等議題，也都是民眾關心的焦點。

陳培瑜 鄭麗君 張惇涵 民進黨

延伸閱讀

立院6日協商國防特別條例 綠盼理性審查勿政治口水

政務官任中選會委員　人總：已有前例 執行上各有職務分際

赴中教大演講 沈伯洋：認知作戰就是要引起仇恨最終併吞台灣

連續質詢1小時被封「站神」 北市美女議員謙虛：蔣萬安曾發言2小時

相關新聞

北市議員發起台語復興 許淑華曝沈伯洋「程度不是很好」

台北市議會成立跨黨派「台語復振連線」，發起人、北市議員何孟樺今早召開記者會，希望北市府能深化台語，出席議員許淑華也曝，立委沈伯洋台語也不是很好，她趕緊說趕快去學，「現在連蔣萬安都在講台語、唱台語歌，要

政務官本周下鄉宣講挨批輔選 陳培瑜：執政黨本就該傾聽民意

民進黨預計5月起辦下鄉宣講活動，讓內閣成員走進民間，宣傳中央施政成果，首場5月9日在高雄漢神巨蛋，在野黨質疑是變相輔選。民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜上午表示，絕對是好事中的好事，到不同鄉鎮傾聽民意，

被酸滅鼠「抄作業」殷瑋上火線澄清 曝蔣萬安委婉用詞竟被轟甩鍋中央

台北市爆發鼠患？台北市長蔣萬安昨天親上火線召開記者會說明目前台北市的通報件數及相關作為，澄清鼠患通報沒有升溫。研考會主委殷瑋今天也接受名嘴朱凱翔專訪，逐一針對網路謠言澄清。

侯友宜同台讚李四川 做事不分顏色更不花言巧語

國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席中和海山宮媽祖聖誕慶典平安餐，與新北市長侯友宜再度同台，侯友宜致詞時，稱讚李四川做事不分顏色、不會花言巧語，未來新北市一定要選歷練豐富、執行力強的李四川，才能真正接棒

蔣萬安推「鼠類偵防師」她憂名稱很華麗...但莫累死基層

北市長蔣萬安昨天召開鼠害防治記者會，推出「鼠類偵防師」、都更等新政。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱肯定市府正面面對問題並啟動跨局處整合，但目前對策僅「基本及格」。

吳宗憲反駁空降 林國漳陣營：盼君子之爭

國民黨立委吳宗憲前天從宜蘭縣長藍白合民調出線，昨火力全開批評民進黨，酸民進黨縣長參選人林國漳被「勸出來」參選，若選上決定事情的不是林，「是誰，大家都知道」；林競辦發言人韓瑩回應，這不是當初期待的君子之

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。