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影／支持哪個版本國防預算？泛綠陣營「贈勇氣」嗆柯志恩

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影
泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影

國防特別預算條例朝野協商今登場，國民黨內部卻傳出對預算版本不同調，泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。柯志恩回應，她的發言都是在爭取更大討論空間，不需要過度放大或延伸解讀。

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國民黨主席鄭麗文日前受訪提到藍營參選縣市長的立委都支持「3800億元加N」，不過，藍委柯志恩卻稱與她掌握資訊有所落差，一度傳出她在黨團大會表達「不要把我們賣了」。

無黨籍高雄市議員張博洋，以及尹立、蔡秉璁、蘇致榮、吳昱鋒等綠營人士，上午前往國民黨高雄市黨部高喊「國防不是喊價」、「預算不是政治算計」等口號，還引用歌手梁靜茹歌曲「勇氣」作哽，笑稱今天特地來「送勇氣給柯志恩」，支持者也跟著鼓掌起鬨，現場氣氛多了幾分嘲諷意味。

張博洋表示，柯志恩公開提到與黨中央掌握資訊不同，代表她心中顯然有所保留，「好不容易第一次有勇氣跟黨中央唱反調」，不要空口說白話、做做樣子，而是能更明確對外說明究竟支持哪個版本，才能真正顯現「這柯不一樣」。

張博洋批評，國防預算不是菜市場喊價，理應建立在完整專業評估基礎上，現在卻出現不同數字滿天飛，「今天有人喊8000億、有人喊3800億加N，外界根本看不出標準在哪裡」。

張博洋說，希望柯志恩以「柯教授」與立委的高度，從台灣整體國防安全出發，而不是只考量個人選情壓力，在台灣面對中國壓力之際，支持更多保護台灣的國防預算，讓國民黨能夠懸崖勒馬。

尹立表示，台灣就是大家共同的母親，國防預算是保護土地與人民最基本的防線，若柯志恩不認同國民黨中央「3800億元加N」版本，就應直接公開表態站出來反對，而不是維持模糊空間。

尹立說，柯志恩身兼國民黨高雄市黨部主委、又是高雄市長人選，應站在民意角度，當人民的立委，而不是黨意的立委。

對此，柯志恩今受訪強調，她在黨團大會發言的出發點是希望爭取更大討論空間，讓不同立場都能被聽見，而非刻意偏向特定議題或方向。

她強調，當時屬於黨內閉門討論，也是彼此平常交換意見的方式之一，不需要過度放大或延伸解讀。

泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影
泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影

泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影
泛營陣營點名高雄市長參選人柯志恩好不容易跟黨中央唱反調，並嗆要她說清楚立場，不要在黨中央與選舉壓力之間搖擺。記者郭韋綺／攝影

國防預算 柯志恩 鄭麗文

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