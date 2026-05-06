北市議員發起台語復興 許淑華曝沈伯洋「程度不是很好」

台北市議會成立跨黨派「台語復振連線」，發起人、北市議員何孟樺今早召開記者會，希望北市府能深化台語，出席議員許淑華也曝，立委沈伯洋台語也不是很好，她趕緊說趕快去學，「現在連蔣萬安都在講台語、唱台語歌，要趕快找老師來教。」

活動出席議員包含李建昌、洪健益、顏若芳、許淑華、張文潔、陳賢蔚，全程也以台語發言。何孟樺說，2019年中央訂定國家語言發展法，但台北市的府級「台語推動小組」，業務僅侷限在文化部的「培育台語家庭計畫」，也缺乏與民間團體的溝通合作，政策推動的深度及廣度明顯不足。

何孟樺發起跨黨派連署，希望北市府推動台語通行語化，再造台語友善城市環境。深化學校教育的台語扎根，強化台語教學與師資。擴大公務體系台語支持，深化社區台語培力。結合台語文史資源，加值城市文化觀光。

台語政策推動聯盟表示，感謝台北市議會議員們一起推動參與，台灣目前仍是以華語的一語社會，大家可能覺得都會講台語，但是會發現一說出口會先以中國話。根據主計處統計，第一語言使用的華語是66.4％，台語則是31.7％。

聯盟表示，發起這樣的運動是希望恢復大家「一開口就講台語的」的意識，不要覺得對方可能聽不懂就不講，要創造講台語的環境。

洪健益也分享小時候的年代，只要講台語就會被掛上狗牌，甚至要罰錢，「一次罰五元，早餐也沒了。」看到今天這幾位年輕議員推動台語復興，他也願意全力支持這項活動，而且是要以台語學台語方式融入生活當中。

許淑華曝，自己台語也被前總統蔡英文說不太好，所以要多練習。有次，和沈伯洋同台活動時，沈的台語也不是很好，她就說那要趕快去學，「現在連蔣萬安都在講台語、唱台語歌，要趕快找老師來教。」

她也說，從五月天的志明與春嬌，到近期的流行樂團也開始唱台語歌，就代表流行文化的推動起風氣，所以也建議文化局要撥預算，打造影視音或社群平台宣傳台語的環境。