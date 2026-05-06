被酸滅鼠「抄作業」殷瑋上火線澄清 曝蔣萬安委婉用詞竟被轟甩鍋中央

台北市爆發鼠患？台北市長蔣萬安昨天親上火線召開記者會說明目前台北市的通報件數及相關作為，澄清鼠患通報沒有升溫。研考會主委殷瑋今天也接受名嘴朱凱翔專訪，逐一針對網路謠言澄清。

針對中央環境部並沒有核可「荷爾蒙」用藥，殷瑋說，市長蔣萬安針對這個問題的回答很委婉，蔣的用詞是「我們用的是尊重專家意見的藥，用的是中央核可的用藥」，結果卻被外界指「蔣萬安甩鍋中央？」殷瑋嘆「這道理在哪裡，我不是聽得很懂。」

殷瑋表示，市長蔣萬安昨天召開記者會，馬上就被綠營側翼酸「開鼠害防治記者會，卻說台北市沒有老鼠？確喔？」殷瑋強調，北市府並沒有說台北市沒有老鼠，而是並沒有鼠患升溫，漢他病毒病例也沒有新增，蔣市長的記者會是要跟各界說明北市府作為及策進政策，讓民眾安心。

還有網友昨天大酸蔣萬安針對北市短時間會再做一次大清潔消毒，是陳水扁前市長建議後「炒作業」，殷瑋無奈「如果不做就是蔣不聽，做就是抄作業？」他認為，有效就「做」、重點是「做」，難道民進黨提的都不能做？甚至北市府今年2月就已經清潔消毒過一次。

另外，對於外界傳北市府的鼠患防治僅開過三次會議，殷瑋說，市長蔣萬安光是在市長室開的會就有四次；市政會議蔣萬安市長也針對鼠患講過五次裁示，市政會議是所有首長排排坐，光是這些就有九次，還不加上各局處首長會議、還有跨局處會議。

還有外界質疑台北市不用鼠餌盒？殷瑋今天也再度秀出鼠餌盒，表示台北市當然有用鼠餌盒，但對有人質疑「滿地老鼠藥？」殷瑋澄清，這狀況沒有道理會發生。

他也還原，先前有議員接獲民眾陳情公園有老鼠，環保局就去執行「投藥」，但投藥是用在相對隱蔽地點，也是專業判斷可以放藥的地方，是在一個比較高的台子疑似有鼠洞地點，但環保局為跟議員證明有去處理，所以將草撥開將投藥拍給議員看，結果議員拿照片發文「質疑怎麼亂投藥？」