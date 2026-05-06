侯友宜同台讚李四川 做事不分顏色更不花言巧語

國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席中和海山宮媽祖聖誕慶典平安餐，與新北市長侯友宜再度同台，侯友宜致詞時，稱讚李四川做事不分顏色、不會花言巧語，未來新北市一定要選歷練豐富、執行力強的李四川，才能真正接棒新北市政。

侯友宜致詞表示，李四川與自己一樣都是基層公務人員出身，40幾年來都是為民服務，尤其歷練過新北、台北、高雄等地的副市長，經驗及能力非常傑出，未來的新北市長，要選一個能力比自己更好，能把台北、新北雙北生活圈串聯在一起、提升生活便利性的市長，這個人就是李四川。

李四川也表示，這幾年新北市在侯友宜市長及團隊的帶領下，各大建設蓬勃發展，市政必須要「一棒接一棒」，才能讓建設不停擺，懇託鄉親們支持，讓他能繼續在新北市與鄉親一起共同打拚，自己將會以數十年的經驗，全力為地方拚建設。

李四川昨晚也參加新莊農會家政班聯誼活動，許多熱情民眾上前合照，熱烈高喊「加油、凍蒜」。李四川表示，母親節將至，他要向天下媽媽致上誠摯祝福，家政班不僅是學習與成長的重要平台，也在協助市政推動與宣導上扮演關鍵角色，婦女不僅撐起家庭的力量，更是穩定社會的重要後盾。