蔣萬安推「鼠類偵防師」她憂名稱很華麗...但莫累死基層

北市長蔣萬安昨天召開鼠害防治記者會，推出「鼠類偵防師」、都更等新政。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱肯定市府正面面對問題並啟動跨局處整合，但目前對策僅「基本及格」。

吳欣岱說，市府將「通報數下降」作為鼠患改善政績是極度不專業作法，籲蔣市府放大格局，提出具備科學標準的長期監測指標，莫讓「鼠類偵防師」等華麗名詞，淪累死基層的政治公關秀。

吳欣岱表示，台北市的環境問題長期存在，蔣萬安願意親自出面、啟動跨局處整合，是一個必要的起點。她指出，能正面面對問題，這點算是「基本及格」。然接下來的關鍵在於市府是否具備具體且可檢驗的治理目標。目前市府提出全面清消、增加稽查雖是短期必要措施，但公共衛生的核心在於持續監測與預防。若沒建立長期監測與管理制度，問題必然反覆出現。

對於蔣萬安仍以通報數下降佐證鼠患有改善，吳欣岱說，此說法太不專業。她舉例，這就像急診室掛號人數變少，並不代表傳染病就此消失，可能只是民眾覺得報了也沒用。通報本身會受到民眾行為影響，若市府日後只用被動的通報數來判斷治療是否有效，那絕對是自欺欺人大災難。她主張，市府仍須建立固定的監測項目，例如「鼠跡密度」與「熱區分布」，才能用客觀科學的方法來判讀情勢。

吳欣岱分析，鼠患是環境系統問題，而非單一行為問題。從廚餘處理、垃圾清運、下水道維護，到老舊建築與市場環境，各環節皆是彼此連動的，若只停留在局部處理，很難真正改善整體狀況。對於市府提出的「鼠類偵防師」，吳欣岱直言這個名詞聽起來很華麗（fancy），但如果沒有真正系統性的監控手段與城市「健康管理」，這場記者會很可能只是一場累死基層的政治公關秀。

吳欣岱表示，蔣萬安已經開始正視鼠患問題，但治理的格局需要再大一點。她期待看到台北市政府下一步能提出更明確的指標與制度，將公衛治理扎根於長期的系統性防範，而不是僅停留在短期的表面應對。