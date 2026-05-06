吳宗憲反駁空降 林國漳陣營：盼君子之爭

國民黨立委吳宗憲前天從宜蘭縣長藍白合民調出線，昨火力全開批評民進黨，酸民進黨縣長參選人林國漳被「勸出來」參選，若選上決定事情的不是林，「是誰，大家都知道」；林競辦發言人韓瑩回應，這不是當初期待的君子之爭，盼回歸公共政策討論，而非政治口水。

吳宗憲昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪，對於地方藍營整合問題，吳宗憲讚許，議長張勝德展現出政治家的風範，兩人溝通沒有障礙，他一點也不擔心。但是大家現在都在玩造謠抹黑，他聽說宜蘭綠營在開會討論要有分化國民黨的玩法，「人民被你分化的還不夠嗎？」

被攻擊「空降」，吳宗憲也說，賴清德當台南市長、陳水扁當台北市長，甚至宜蘭出生的陳菊當高雄市長，是不是都是空降？還是民進黨可以，其他人不行？這就是「嚴重雙標」。

「對手（林國漳）之前一直不想選，是被勸出來」吳宗憲說，很多在地人說，新潮流一定要把宜蘭縣長搶下來，因為接下來宜蘭會有鐵路高架化等大型工程。

韓瑩回應，吳宗憲在藍白民調勝出隔天，就對林國漳影射與標籤化，令人遺憾，也不是當初期待的君子之爭。宜蘭的進步需要務實規畫，而非政治猜忌，盼選戰回歸公共政策討論，用願景贏得認同。

韓瑩指出，林國漳是對承諾極慎重的人，正因為當前政治環境充斥這種無中生有的揣測，在投入公眾服務前，必然經過嚴謹的深思熟慮，「絕對是全力以赴、對鄉親負責」。