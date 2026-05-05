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基隆捷運二階路線藍綠市長參選人隔空開戰 議員也交鋒恐難解

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運二階怎麼走？悠關基隆市未來發展，藍綠市長參選人謝國樑（左圖）、童子瑋（右圖）掀戰火。記者余承翰、林澔一／攝影
基隆捷運二階怎麼走？悠關基隆市未來發展，藍綠市長參選人謝國樑（左圖）、童子瑋（右圖）掀戰火。記者余承翰、林澔一／攝影

基隆捷運第二階段怎麼走，目前兩方案爭議未解，國民黨市長謝國樑傾向支持安樂區麥金路路線可有較多捷開，民進黨市長參選人議長童子瑋則認為舊台鐵路廊不用拆遷、環評，兩人隔空開戰。藍綠議員支持方案也各有不同，如何凝聚民意恐是一大挑戰。

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民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天在本報專訪指出，指基隆捷運第二階段走麥金路案要「開天闢地」，既有的鐵路動線不用徵收土地、環評將是政策方向，但是需要取得共識。基隆市政府今天回應發出聲明，指麥金路方案採隧道布設，工程技術具可行性；是否涉及拆遷房屋，優先利用公有地及既有道路空間進行規畫。

民進黨議員吳驊珈說，兩方案不管怎麼走，最終還是希望進人口最多的安樂區才能達到最高效益，市府要提出最可行且蓋得成的方案，不能只有紙上談兵，進安樂區要以不拆遷民房為原則，且有完整交通影響等配套，考驗未來「市長」的智慧。

民進黨議員鄭文婷則表示，走舊台鐵路廊比較可行，因面臨台鐵、捷運二擇一，只要交通配套做得好，是可以解決，繞到麥金路工程難度很高，可列為第三階段進行。

國民黨議員連恩典表示，走舊台鐵路廊小，周邊多是山區，走安樂區到長庚醫院附近，未來更捷開機會、運量也大增，也有機會轉運到金山萬里、台北方向人流，效益較高，只要克服施工困難，未來才有發展性及興建捷運的必要性。

國民黨議員韓世昱說，只要能盡快蓋到市中心，不管哪一方案都贊成，否都都只是紙談兵，只要市民有共識，不管走哪一條路線，盼快一點接到市區才是重要關鍵。

行政院核定基隆捷運綜規後，由新北市承建並啟動基本設計作業，工程經費中央還在審議，全長15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線第一階段從基隆八堵至台北南港，去年12月先期工程在基隆百福公園先動工。第二階段有舊台鐵路廊和繞安樂區麥金路兩方案並呈，年底可行性評估會出爐。前者路廊太小，台鐵和捷運難共同路廊，面臨二擇一；後者工程挑戰大，可能有拆遷民宅及環評問題。

基隆捷運路網二階整體路線圖，目前第一案橘線台鐵舊路廊、第二案藍線安樂麥金路方案兩案並呈可行性評估。圖／基隆市政府提供
基隆捷運路網二階整體路線圖，目前第一案橘線台鐵舊路廊、第二案藍線安樂麥金路方案兩案並呈可行性評估。圖／基隆市政府提供

童子瑋 基隆捷運 基隆 謝國樑

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