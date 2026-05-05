【重磅快評】黑熊參選老鼠來 蔣萬安如何滅絕獐頭鼠目

很難想像，台北市長選戰議題竟演變成老鼠、無限城之爭，如果不是民進黨立委沈伯洋積極備戰，許多市民恐怕還不知道，原來首都竟然「鼠輩」縱橫。

綠營大肆炒作「安鼠之亂」，台北市長蔣萬安今天親上火線，宣布將設置「鼠類偵防師」，發動全市12區大清消，「我們要告訴大家，不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面滅鼠」；他特別指出，衛福部長石崇良曾兩度表示「請大家安心，疫情沒有升溫趨勢」，疾管署長羅一鈞也證實漢他病毒個案未高於往年同期，民眾不用過度恐慌。當老鼠議題已被操作成選舉議題，蔣萬安大動作滅鼠兼闢謠，要迅速安定民心。

台大公共衛生學院教授詹長權也在臉書以「全球暖化下的城市危機：老鼠數量正在悄悄暴增」為題，談及城市居民感覺老鼠變多的現象。他指出，此問題舉世皆然，國際研究發現，全球7成城市老鼠數量正持續上升，台北都會區應該也不例外，原因在於氣候變遷、都市化加劇，及人口密度上升。

換言之，老鼠不分藍綠。鼠患不會只發生在台北市或藍營執政縣市，這是每座城市都可能面臨的難題。「滅鼠大作戰」牽涉氣候變遷、國土規畫、人口計畫等面向，絕對是中央跨部會的公衛議題，不是台北市或蔣萬安的一己之事；賴清德總統要打造國家韌性，更不容首都成為破口，從地方到中央都有責任攜手滅鼠。

不過，蔣萬安深知，這場「安鼠之亂」早已不只是單純的公共衛生議題，而是攸關城市治理能力與市政信任的政治攻防戰，首都市長若連鼠患議題都無法主導論述，就可能被對手借題發揮，放大成為執政失能的政治標籤。

事實上，從2月北市發生1例漢他病毒死亡案例，市府啟動強化防疫與滅鼠措施，北市鼠害通報數自2月至4月已下降70％，漢他病例至今仍維持1例，並未增加，更不是像網路社群所渲染的「聞鼠色變」。

民進黨公職狂打鼠亂，跟沈伯洋一搭一唱，反而讓外界產生「黑熊參選、老鼠就來」的政治聯想；高雄過去鼠患、登革熱、防疫等問題更嚴重，未見民團表達「WE CARE」，綠營和特定動保團體卻緊盯北市，這種選擇性監督，難免令人質疑究竟是基於公共利益，還是淪為特定政治陣營的側翼？

對蔣萬安而言，這場「老鼠政治學」也是一次危機壓力測試，他若僅止於官宣防疫數字改善，仍不足以破解對手攻勢；唯有展現果斷治理、資訊透明與危機領導，才可能化危機為轉機。蔣市府今天記者會直球對決，避免對手將台北市形塑成失控的高譚市。

值得警惕的是，當城市治理被過度漫畫化、獵巫化，透過認知操作與抹黑手法製造恐慌，選民最終看不到政策競爭，而是一次次潑糞的形象毀滅戰。民進黨尚未正式提名沈伯洋，但台北市長選戰已提前開打，當綠營、側翼顯然把黑熊視為最強參選人，蔣萬安必須化身「滅絕師太」，證明自己不只是會滅鼠，更能滅除政治謠言。沈伯洋也須回答選民，台北市長選戰是否被捲入「大罷免延長賽」？黑熊進城將帶來高格局的城市願景或高仇恨值的政治對立？

首都市民真正期待的，不是誰更會製造恐慌，而是誰能真正守住台北的安定與尊嚴。當黑熊與老鼠成為城市符號時，選民終將決定，誰才是真正該被淘汰的「獐頭鼠目」。