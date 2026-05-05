影／善用AI打選戰 柯文哲：考第一名的條件是第二名考得比你差

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚到基隆市黨部為4名市議員提名參選人授課，面授機宜。柯文哲說，他告訴參選人很重要一句話，「考第一名的條件是第二名考得比你差」，要先熟悉競爭對手的優缺點，再利用AI分析掌握最新資訊。

民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳表示，4位議員參選人分別為中山區中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟，都是一級戰將非常優秀。

黃國昌說，4人的專業領域橫跨市政、媒體、航海、醫學專業，代表在各領域皆有所長的「民眾基隆隊」正式成軍、力拚2026基隆全壘打。

柯文哲說，基隆提名4人都是新人，以前沒有實際選舉的經驗，就依照SOP讓他們可以盡快上線，選舉首先要有知名度，接著是好感度、支持度，就算市民支持你，還要有動機去投票所投你一票。

柯文哲表示，如何把支持民眾黨的人轉換成選票，如何和民眾黨連結，這些都有技術，他們針對每一個候選人會先用AI，利用現有的資料分析優缺點。

柯文哲還說，他每次都告訴候選人很重要一句話，「考第一名的條件是第二名考得比你差」，所以要先熟悉現在要跟你競爭對手的優缺點，你的優缺點並不是你個人的優缺點，而是相對其他候選人做決定，地方有蒐集資料，但透過網路蒐集會更快，透過網路的資料約可提供80%，另外20%就是地方的關係，也就是個人經營的「眉角」。

「AI讓決策速度會變快」柯文哲表示，今天來重點不是要教候選人什麼，重點是教他們會這些技術，未來還有6個多月的時間，要隨時更新資料，在資訊的最前端，因為民眾黨不是傳統的政黨，沒有那麼多組織和資源，所以要靠更有效率的方式來打這場選戰。

新任民眾黨基隆市黨部主委是副市長邱佩琳，柯文哲說，她政通人和，基隆市宮廟和媒體都支持她，對一個候選人來說，有一個好的主委就是背後最大的支柱。

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚到基隆市黨部為4名市議員提名參選人授課，面授機宜。記者游明煌／攝影

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今晚到基隆市黨部為4名市議員提名參選人授課，面授機宜。記者游明煌／攝影