柯志恩民調慘輸賴瑞隆 藍營議員反擊:「壯膽民調」無參考價值

今日有媒體公布民進黨參選人賴瑞隆民調大贏國民黨對手柯志恩16％，此結果引來藍營議員反擊，邱于軒認為民調數字起伏像大怒神，失去參考價值。許采蓁則以「壯膽民調」來形容，認為是民進黨一貫使用的「大內宣民調」。

今年1月民進黨高雄市長初選甫落幕，「ETtoday民調雲」調查結果顯示，在藍綠對決情境下，柯志恩以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點。

議員邱于軒指出，柯志恩與賴瑞隆的差距在短時間內高高低低、大幅震盪，甚至出現從落後到領先、再拉開至16%的狀況，與先前賴瑞隆一度落後約6.3%的民調數據結果相比，前後差距高達18個百分點，「這樣的民調起伏已經不是趨勢，而是像坐雲霄飛車」。

邱于軒指出，在選民結構相對穩定的高雄，同一組對戰組合竟會出現如此劇烈波動，本來就不太正常，短時間內從落後到大幅領先，再到持續擴大差距，已超出一般統計的誤差範圍，確實也讓數據的解讀價值大打折扣。

許采蓁指出，2022年台北市長選舉時，山水民調曾做出一份陳時中領先蔣萬安的民調，讓綠營士氣大振，大選結果一出來，陳時中輸了10%以上。綠營慣性用民調壯膽的行為，也在今年初選結束時就做過一次，今年初選才放出一份綠營的輾壓式民調，結果馬上被其他媒體用民調打臉。

許采蓁說，如果上述的民調是真的，那現在台北市長會是陳時中，民進黨與其用民調壯膽，不如讓候選人多走訪地方，聽聽民眾對低薪、空汙、人口外流的焦慮，和柯志恩一樣面對民眾、面對問題、然後提出解決問題的方法獲得支持。

邱于軒及許采蓁兩人都強調，近期無論是社團、宗教活動或社區活動，柯志恩都比賴瑞隆受歡迎，不符合對手民調大幅領先的氛圍。