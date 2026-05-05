影／支持度差距縮小至5個百分點 李四川、蘇巧慧同聲：民調都是參考

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，下午應邀出席「新北市建築師公會第六屆第三次會員大會」。李四川先行抵達致詞後準備離開時，蘇巧慧正好也抵達，兩人禮貌性的禮堂的出入口相互握手致意，並末有對話。

對於剛公布年底將舉行新北市長選舉，國民黨李四川與民進黨蘇巧慧，結果39.6%新北市民屬意李四川，34.8%支持蘇巧慧，另外有25.6%表示無明確意見。拉鋸縮小到誤差範圍5個百分點以內。

就此李四川表示，民調都是做為自己的參考。李四川強調表示．還是會持續把新北市29區走完，聽聽基層的聲音。

蘇巧慧對同一份民表示，同一家媒體民調，在去年年底差距還有兩位數，現差距已經只剩下這麼少。可以看出趨勢往上，代表政策的方向和願景，受到大家的肯定。將會繼續更努力提出願景、說明未來帶領新北市的方向來前進，希望得到更多新北市民的肯定。蘇巧慧強調，期市民能認為蘇巧慧就是下個階段最適合的新北市長。

蘇巧慧進一步表示，民調都是參考，看到差距明顯的被縮小，代表我們的方向走在正確的路上，很高興新北市民能夠給我們這樣的肯定，會用這個民調做參考，繼續努力，還剩下200天，一起加油。