爭取建築師公會支持 李四川與蘇巧慧正面交鋒

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今午均受邀出席新北市建築師公會會員大會活動，李致詞結束後在會場門口「正巧」碰到蘇進場，雙方僅握手致意並未交談，兩人前後致詞時均提及與建築師的淵源，積極爭取支持，盼年底進新北市府服務。

新北建築師公會今午在新北市政府3樓多功能會議廳舉行，李四川先行到場接受媒體聯訪，訪問結束後走進會場時，新北市長侯友宜正在台上致詞，侯走下台時還輕拍李四川的肩膀笑說「我把棒子交給你了」。

李隨後致詞表示，市民一般看的是漂亮的建築，但建築師在意的是基礎穩固了嗎? 結構安全嗎?管道通了嗎? 他前幾天到三重看都更案，一座讓城市從居住正義走到居住安全，就是靠建築師的協助，他要藉此機會感謝自己在台北縣及新北市共8年建築師給予的協助，希望有機會年底回新北市服務。

現場有建築師公會代表提及，過去在331大地震時，對建物要用原建蔽率及原容積一事處理過程非常困難，但當時李副非常積極處理，他是非常有擔當及有作為，希望李副將來心想事成。另也有建築師公會表示，李副是大家熟悉的好朋友，跟新北的建設一起打拼。

稍晚蘇巧慧上台致詞說，建築師用專業將歷史的建物深坑廳修復，如今有咖啡館有最漂亮的光線甚至把歷史都帶進來，現在百年的鶯歌國小也正受到建築師公會的協助進行修復中，她要特別感謝建築師公會所有會員為這座城市一起努力。現場也有建築師公會會員替蘇巧慧加油。

蘇巧慧會後受訪說，候選人在參加同樣的場合，彼此遇到是很正常的事，就彼此加油彼此祝福，希望新北市民選出最好的市長人選。