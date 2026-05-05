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吳宗憲酸林國漳「被勸出來」參選宜縣長 綠營回擊：別打口水戰

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲（右）勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供
宜蘭縣藍白合民調由吳宗憲（右）勝出，他提出「衝、拚、合」3大動能，未來不分派系色彩、廣納人才，帶領宜蘭走新路。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天上廣播節目，火力全開批評民進黨，又酸對手林國漳被「勸出來」參選；林國漳競辦發言人韓瑩回應，這不是當初期待的君子之爭，盼選戰回歸公共政策討論，而非政治口水。

2026九合一選舉

立委吳宗憲昨天在藍白民調勝出，今天上廣播節目「千秋萬事」，回應有關黨內整合等相關問題時，表示「對手（指林國漳）之前一直不想選，是被勸出來」，還說，若被對手選上，「決定事情的不是他，是誰，大家都知道」；還說，很多在地人說，新潮流一定要把宜蘭縣長這個位子搶下來，是因為接下來宜蘭會有鐵路高架化等大型工程。

對於軍購案，吳宗憲強調，他百分之百支持國家有足夠的軍事力量來防禦外來的敵人，但「不是買貴花大錢、數字花愈多就是愈愛國」，他支持買合適的武器、會到貨的武器，且他「不是擋軍購，是擋黑箱」，有美國政府發價書的都不會擋，要嚴加審查的是商購及對內國防用品的採購。

韓瑩今天表示，吳宗憲在藍白民調勝出隔天，就對林國漳進行影射與標籤化，令人遺憾，也不是當初期待的君子之爭。宜蘭的進步需要務實規畫，而非政治猜忌，期盼選戰回歸公共政策討論，用願景贏得認同，而非流於無謂的政治口水。

韓瑩指出，林國漳是對承諾極慎重的人，正因為當前政治環境充斥這種無中生有的揣測，林國漳在投入公眾服務前，必然經過嚴謹的深思熟慮；林國漳一旦決定承擔各界期待與責任，絕對是全力以赴、對鄉親負責。

韓瑩也反批吳宗憲對國防態度模糊不清，一下子說「3800 億 + N」與「8000 億」本質相同，一下子說要等發價書，但又稱「不是花大錢就愛國」，說法反覆、立場搖擺，請吳宗憲回歸立委本職，盡快審理並支持國防特別條例。

民進黨宜蘭縣長林國漳（左）被對手吳宗憲酸是「被勸出來選」，黨籍發言人、也是宜蘭市長參選人韓瑩回擊不要政治口水。圖／民眾提供
民進黨宜蘭縣長林國漳（左）被對手吳宗憲酸是「被勸出來選」，黨籍發言人、也是宜蘭市長參選人韓瑩回擊不要政治口水。圖／民眾提供

民進黨 國民黨 宜蘭

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