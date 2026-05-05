談新北市長民調雙方差5% 李四川與蘇巧慧各有解讀

年底九合一選舉，藍白初選結果出爐由國民黨提名的李四川勝出，綠則推派立委蘇巧慧征戰，震傳媒今公布最新民調，有39.6%民眾支持李四川、34.8%支持蘇巧慧，雙方差距5%。另在看好度部分，42.9%看好李四川，33.1%看好蘇巧慧，24.0%表示無明確意見。

李四川與蘇巧慧今午前後出席建築師公會會員大會，李四川受訪強調，對於民調從頭到尾他都當作參考，也會繼續把 29 區走遍，去聽聽基層聲音。

面對民調與李四川相差5%，蘇巧慧說，去年同一家媒體做的民調差距還有兩位數，今天差距變少，代表著他們提出的願景是受到大家的肯定，她會繼續更努力提出願景及帶領新北市前進，希望更多市民願意肯定蘇巧慧，認為蘇巧慧就是下個階段最適合的新北市長。

媒體詢問民調有近4成民眾認為若黃國昌擔任副手話會扣分，對此，李四川說，他過去就提到因黃國昌現在是黨主席，在選舉的時候一定是全省輔選，黃是「最好戰友」，現在去談位置，對黃而言有點太low（沒格調）了。

針對民調提及黃國昌擔任李副手話會扣分，蘇巧慧則說， 民調都是參考，她看到的是與對方的民調差距已明顯縮小，代表現在正走在正確的路上，很高興新北市民給她肯定，她會繼續努力，還剩下200天要加油。

李四川(圖中)說對於民調從頭到尾他都當作參考，也會繼續把 29 區走遍，去聽聽基層聲音。記者黃義書／攝影