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劉和然重申不參選彰化 王惠美未正面表態：做好縣政

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
新北市副市長劉和然重申不參選彰化縣長，外傳極力勸進的彰化縣長王惠美今被問及此事未正面回應，強調做好縣政。本報資料照片
新北市副市長劉和然重申不參選彰化縣長，外傳極力勸進的彰化縣長王惠美今被問及此事未正面回應，強調做好縣政。本報資料照片

國民黨下屆彰化縣長人選遲未定案，黨內勸進動作頻頻。外傳包括立法院前院長王金平、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、新北市長侯友宜及彰化縣長王惠美等人，均曾出面勸進新北市副市長劉和然參選。不過劉和然今天再度公開表示，目前沒有參選規畫與意願；今王惠美被問及此狀況未進一步說明，她重申「我把縣政做好」。

2026九合一選舉

李乾龍昨天表示本周中常會將有好消息，但彰化縣黨部主委蕭景田今天指出，尚未接獲黨中央相關通知，黨內人士也評估，本周中常會恐難順利定案，加上王惠美明天將出國考察，提名時程可能再延後。

目前已表態角逐者，包括立委謝衣鳯、國民黨考紀會前主委魏平政，以及彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章等人。據了解，黨內在提名一度陷入僵局時，曾考慮徵召魏平政，但未獲王惠美支持；王則力薦劉和然返鄉參選，近期甚至北上與其會面，另有藍營重量級人士持續勸進。儘管劉和然多次強調「戰場就在新北」，但黨內仍認為人選尚未完全定案前，仍保留一定想像空間。

立法院 國民黨 新北

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