家族小琉球持分土地被爆有違建 李四川親上火線回應了

國民黨新北市長參選人李四川今午出席新北市建築師公會會員大會，面對小琉球土地爭議及違建相關議題，今李受訪強調，他已講過這一塊土地是繼承而來且是持分的，他持分的土地並沒蓋鐵皮屋，假設另外的所有權人蓋鐵皮屋是違建，他認為「該拆就拆」。

媒體詢問李四川是否了解是家族哪一位成員所做？李說， 土地是因為家族持分，所以這些土地大概都是他的親戚，都是李家的人，也有人說他是這個土地方便的「專業」，但他的專業只能用在他有公權力的縣市，如果這一塊土地另外所有權人蓋了違建，該拆就拆。

針對外界有人稱說土地上的違建是李四川弟弟所為，媒體詢問最快何時可拆除？李四川回應，若這一塊土地上有違建，縣市政府該拆就拆，不管是誰都沒有例外。