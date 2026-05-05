藍彰化縣長人選難產 謝衣鳯：民調最高黨中央為何不選我？

國民黨彰化縣長人選難產，副主席兼秘書長李乾龍昨說，這周會有好消息。表態爭取提名的國民黨立委謝衣鳯今表示，她未接獲任何來自黨中央的訊息，但以民調來說，她是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮她？希望黨中央儘速提名，以協調式民調提出人選，若黨中央不重視民意，不信任度會越來越高。

謝衣鳯今說，現在地方基層都非常憂慮，國民黨遲遲沒有提名；而民進黨候選人都已經起跑半年，大家希望黨中央可以盡速提名，現在地方對初選方式，是否以協調式民調提出比較適當的人選？大家對徵召方式以及過去沒有經營地方的人選，大家都有所疑慮，是否能盡速以地方選民需求為主？才能夠贏得這一次的勝選。

媒體追問，傳出已經被黨中央剔除，甚至黨內有人還在勸進新北市副市長劉和然？謝衣鳯表示，以民調來說，自己是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮她？黨中央這麼做的用意何在？必須也向民眾說清楚；現在黨中央在立法院黨團沒有尊重民意、在地方黨部也沒有尊重縣民想法，不信任度就會越來越高，唯有黨中央自己改變自己，才能夠贏得選民對於國民黨的信任。

至於李乾龍昨說，這周會有好消息。謝衣鳯說，她並未接獲任何來自黨中央的訊息。