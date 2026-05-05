快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長媒體民調賴瑞隆大贏柯志恩 柯笑談該媒體過往民調紀錄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩強調，民進黨不可能像過去那樣，初選完就躺著選、頭過身就過。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高雄市長參選人柯志恩強調，民進黨不可能像過去那樣，初選完就躺著選、頭過身就過。記者徐白櫻／翻攝

網路媒體「上報」今天公布一份委託山水民調公司的民調結果，2026高雄市長選舉，民進黨參選人、立委賴瑞隆支持度47%，國民黨參選人、立委柯志恩30.7%，另有22.3%受訪者未表態。

2026九合一選舉

賴瑞隆說，領先趨勢跟過去一致，有信心在年底勝選、議會過半，會繼續努力不懈、全力建設高雄。柯志恩表示，民調要看民調公司過去的公信力，她尊重所有民調結果，照自己步伐前進；這次民進黨絕對不會像以往那樣「躺著選、頭過身就過」。

立委賴瑞隆表示，自己是運動員出身，有強壯體質、也是最壯母雞，一定會帶領最強小雞，在年底市長勝選、議會過半，延續高雄光榮。

賴瑞隆也批評，柯志恩委員從財劃法、總預算及軍購都是悖離高雄、傷害高雄，黨意優於民意，「讓我們覺得，柯志恩是最沒有勇氣的候選人」，所以他再次要求柯志恩，應該要有勇氣，而不是只有黨意。

柯志恩表示，這份民調讓她想起一件往事，這家公司在4年前的10月測得她的支持度只有17%，但不到一個月後，民調她卻變成40%，所以她都把民調當參考，一切照自己的步伐走。

媒體追問柯志恩，怎麼看民調公布後，賴瑞隆立即安排聯訪一事。柯志恩笑說，「因為他完全都已經Set（安排）好了嘛！，這是一貫的政治操作方式」。柯強調完全尊重民調結果，不過民調要看民調公司過去的公信力，民調跟最後結果，大家有跡可循。

柯也提及，若民進黨組織戰打起來，國民黨會備受壓力、也絕對會是苦戰，每個候選人都要對選情保持樂觀，民進黨不可能像過去那樣，初選完就躺著選、頭過身就過，這次沒這麼容易。

民進黨市長參選人賴瑞隆強調，自己會是最強母雞，年底有信心勝選。記者徐白櫻／翻攝
民進黨市長參選人賴瑞隆強調，自己會是最強母雞，年底有信心勝選。記者徐白櫻／翻攝

民進黨 國民黨 高雄

延伸閱讀

鄭麗文稱要選的都支持3800億＋N 柯志恩：認知有點誤差

【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

白營高雄議員提名爆紛爭 前主委莊貽量怨「黃國昌不顧老黨員」

相關新聞

藍彰化縣長人選難產 謝衣鳯：民調最高黨中央為何不選我？

國民黨彰化縣長人選難產，副主席兼秘書長李乾龍昨說，這周會有好消息。表態爭取提名的國民黨立委謝衣鳯今表示，她未接獲任何來自黨中央的訊息，但以民調來說，她是現在選民最支持的候選人，為什麼黨中央沒有考慮她？

高雄市長媒體民調賴瑞隆大贏柯志恩 柯笑談該媒體過往民調紀錄

網路媒體「上報」今天公布一份委託山水民調公司的民調結果，2026高雄市長選舉，民進黨參選人、立委賴瑞隆支持度47%，國民黨參選人、立委柯志恩30.7%，另有22.3%受訪者未表態。

支持劉和然返鄉選彰化縣長？侯友宜：一切按黨的機制來進行

國民黨彰化縣長人選目前仍未產生，傳出彰化縣長王惠美力拱新北市副市長劉和然返鄉參選，國民黨副主席李乾龍也意有所指地說：「本周有好消息」。新北市長侯友宜被問及時表示，黨裡面人才濟濟，黨有黨的機制，一切按照

沈伯洋談鼠患 專業形象還沒建好 綠側翼操作又被抓包

民進黨徵召不分區立委沈伯洋出戰首都市長仍停留在「只聞樓梯響」的進度，主要是黨中央先讓沈伯洋「試水溫」，現階段競選團隊首要任務放在「淡化仇恨值」，同時備妥相關市政論述，並鎖定北市「鼠患」作為突破口，讓沈

高雄市長最新民調大幅領先柯志恩 賴瑞隆：我是最壯母雞

「上報」今公布委託山水民意調查公司的最新民調，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆以47%支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點，22.3%受訪者尚未表態。賴瑞隆表示，他是最壯母

宜蘭藍白合出線吳宗憲駁空降：賴清德、陳水扁可以其他人不行？

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。吳宗憲今天表示，對手有「強大的國家級行政資源」，是客觀事實，就去面對；至於黨內整合，他強調，與議長張勝德完全沒有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。