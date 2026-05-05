高雄市長媒體民調賴瑞隆大贏柯志恩 柯笑談該媒體過往民調紀錄

網路媒體「上報」今天公布一份委託山水民調公司的民調結果，2026高雄市長選舉，民進黨參選人、立委賴瑞隆支持度47%，國民黨參選人、立委柯志恩30.7%，另有22.3%受訪者未表態。

賴瑞隆說，領先趨勢跟過去一致，有信心在年底勝選、議會過半，會繼續努力不懈、全力建設高雄。柯志恩表示，民調要看民調公司過去的公信力，她尊重所有民調結果，照自己步伐前進；這次民進黨絕對不會像以往那樣「躺著選、頭過身就過」。

立委賴瑞隆表示，自己是運動員出身，有強壯體質、也是最壯母雞，一定會帶領最強小雞，在年底市長勝選、議會過半，延續高雄光榮。

賴瑞隆也批評，柯志恩委員從財劃法、總預算及軍購都是悖離高雄、傷害高雄，黨意優於民意，「讓我們覺得，柯志恩是最沒有勇氣的候選人」，所以他再次要求柯志恩，應該要有勇氣，而不是只有黨意。

柯志恩表示，這份民調讓她想起一件往事，這家公司在4年前的10月測得她的支持度只有17%，但不到一個月後，民調她卻變成40%，所以她都把民調當參考，一切照自己的步伐走。

媒體追問柯志恩，怎麼看民調公布後，賴瑞隆立即安排聯訪一事。柯志恩笑說，「因為他完全都已經Set（安排）好了嘛！，這是一貫的政治操作方式」。柯強調完全尊重民調結果，不過民調要看民調公司過去的公信力，民調跟最後結果，大家有跡可循。

柯也提及，若民進黨組織戰打起來，國民黨會備受壓力、也絕對會是苦戰，每個候選人都要對選情保持樂觀，民進黨不可能像過去那樣，初選完就躺著選、頭過身就過，這次沒這麼容易。