支持劉和然返鄉選彰化縣長？侯友宜：一切按黨的機制來進行

國民黨彰化縣長人選目前仍未產生，傳出彰化縣長王惠美力拱新北市副市長劉和然返鄉參選，國民黨副主席李乾龍也意有所指地說：「本周有好消息」。新北市長侯友宜被問及時表示，黨裡面人才濟濟，黨有黨的機制，一切按照黨的機制來進行。

新北市副市長劉和然近期被傳出是國民黨彰化縣長熱門人選，包過彰化縣長王惠美、國民黨副主席李乾龍、立法院前院長王金平紛紛勸進。劉和然今天出席全國身心障礙國民運動會，被問及是否有意返鄉參選彰化縣長時表示，「國民黨有國民黨的機制，我個人確定沒有參選的規畫跟意願」。

新北市長侯友宜今天上午出席績優農漁會表揚大會，媒體詢問對於劉和然返鄉參選是否樂觀其成，侯友宜表示劉和然副市長針對彰化縣的人選已多次對外表達。除了他的態度的表達以外，黨裡面人才濟濟，黨有黨的機制，一切按照黨的機制來進行。