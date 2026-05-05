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提四大策略推研教園區 賴瑞隆：高雄進入留才競爭關鍵期
高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天表示，高雄正處於產業轉型關鍵時刻，面對全球供應鏈重組、地緣政治變動與少子化挑戰，城市競爭已由招商轉向「留才之戰」。強調將延續市長陳其邁推動的「國家級校際研教園區人才中心」，並提出四大策略，盼為高雄搶得發展先機。
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賴瑞隆說該園區由中央與地方合作推動，預計5年投入132億元，並結合多所大專院校資源，打造高階科技人才培育基地。他指出，高雄須在穩固傳產基礎之上，加速轉型為人才驅動的科技城市，提升產業競爭力與城市韌性。賴瑞隆提出四大方向，包括強化高科技人才直通機制、打造產學研一體化聚落、推動高薪職缺在地化，以及建構完善人才生活圈，涵蓋居住、交通與托育環境。強調未來將持續以人為本推動產業升級，確保城市發展不中斷，讓高雄邁向下一個黃金十年。
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