嘉縣綠營派強將參選朴子市長 黨部公布艱困選區5人選

2026年九合一地方選舉將近，民進黨派出立委蔡易餘角逐下屆嘉義縣長，同時也尋求鄉鎮市長人選，黨部主委徐明勲今天公布第一波鄉鎮市長參選名單，包括太保市、朴子市、義竹鄉、民雄鄉及梅山鄉五個艱困選區，其中朴子市更派出強將、前市長王如經參選。

徐明勲指出，第一波徵召作業屬於艱困選區，力求最後全勝利，經黨內討論後，決定讓參選人提早起步，爭取選民支持，包括太保市長參選人呂慧瑜、義竹鄉長參選人翁雲、民雄鄉長參選人陳琮貽、朴子市長參選人王如經及梅山鄉長參選人吳福仁。

徐明勲說，新人部分包括立委蔡易餘服務處副主任呂慧瑜參選太保市，蔡易餘義竹執行長翁雲投入義竹鄉。民雄鄉由基層實力堅強的鄉民代表陳琮貽出戰，梅山鄉則由行政專業的公所主秘吳福仁征戰，而朴子市由過去曾擔任市長獲得好評的王如經回鍋參選。