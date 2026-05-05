聽新聞
0:00 / 0:00
高雄市長最新民調大幅領先柯志恩 賴瑞隆：我是最壯母雞
「上報」今公布委託山水民意調查公司的最新民調，結果顯示民進黨參選人賴瑞隆以47%支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距為16.3個百分點，22.3%受訪者尚未表態。賴瑞隆表示，他是最壯母雞，一定會帶領最強小雞們在年底時，達到市長勝選、議會過半，一起延續高雄光榮。
2026九合一選舉
賴瑞隆今受訪表示，謝謝所有高雄市民的支持，從初選到初選後，民調領先趨勢都是一致的，最新民調出來，也領先相當的幅度，這跟過去的數字都是相符的，還是要再次感謝高雄市民的支持，他會繼續努力不懈，努力且全力建設高雄，也歡迎市民繼續鞭策。
賴瑞隆說，他是最壯母雞，一定會帶領最強小雞們，一起來守住高雄的勝利，過去他是運動員出身，也有最強壯的體質，從歷次民調來看，他將是最壯母雞，會跟小雞一起加油，在年底時，市長勝選、議會過半，一起延續高雄光榮。
賴瑞隆也呼籲柯志恩要有勇氣，他說，柯委員從財劃法到軍購預算等，都是背離高雄、傷害台灣，黨意優先民意，柯志恩要有勇氣遵從民意，而不是只是聽從黨意，黨意若凌駕於民意之上，犧牲高雄、犧牲台灣權益，相信大家都看在眼裡，也要求立法院多數在野立委盡快通過院版財畫法以及總預算、軍購預算。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。