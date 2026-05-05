宜蘭藍白合出線吳宗憲駁空降：賴清德、陳水扁可以其他人不行？

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。吳宗憲今天表示，對手有「強大的國家級行政資源」，是客觀事實，就去面對；至於黨內整合，他強調，與議長張勝德完全沒有問題，是對手在分化。

吳宗憲今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時，主持人問到民進黨行政不中立的問題，吳宗憲表示， 民進黨執政這幾年，以前所有罵國民黨的事情，民進黨不但都做了，還做得更誇張。賴總統、行政院長卓榮泰到宜蘭辦會勘，連在地的議長都不通知，滿滿的民進黨候選人排排站在旁邊。

吳宗憲批評，民進黨執政之後，帶給國家的「只能說是災難」，三讀通過後的法律不執行，還大言不慚的講，釋憲中的就可以不做，非常不可思議，違反行政中立的輔選他覺得已經見怪不怪，「這個政黨走到最後，已經背離當年創黨的精神。」並說，獨裁國家就是行政權優於一切，不覺得台灣現在就是走向一個獨裁國家嗎？

對於藍藍合、藍白合後，基層是否有不滿的聲音？吳宗憲讚許議長張勝德展現出政治家的風範，並說，他一直和張勝德保持聯絡，兩人溝通沒有障礙，他一點也不擔心。但是黨內初選結束後，有特定媒體一直在帶風向，說什麼誰又倒戈誰又怎麼樣，地方又怎麼混亂，「這不就是這些某些特定的媒體，長期以來一直在做的事情嗎？」

吳說，民主制度應該是選賢與能，但大家現在都在玩選舉的技術、造謠抹黑，不是真的推好的政策來說服民眾。他也聽說，宜蘭綠營在開會討論要有一套分化國民黨的玩法，民進黨每個東西都拿來做政治攻擊，「台灣人民被你分化的還不夠嗎？」

被抹「空降」，吳宗憲也說，他前年就在宜蘭努力服務，當時根本不知道要選舉，但現在好像不是宜蘭出生就算空降，那賴清德在台南、陳水扁當台北市長，甚至宜蘭出生的陳菊到高雄，這些是不是都是空降？還是民進黨可以，其他人不行？這就是「嚴重雙標」．

吳宗憲認為，選舉到了地方有很多耳語鋪天蓋地而來，他只堅持，對地方最有利的就會一直走下去，希望用政策和論述，說服選民他能夠給宜蘭帶來最好的未來。

國民黨立委吳宗憲（右）昨在藍白宜蘭縣長民調勝出後，與民眾黨參選人陳琬惠握手。記者許正宏／攝影