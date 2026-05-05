大咖勸進選彰化縣長 劉和然：個人確定沒參選規畫與意願

國民黨下屆彰化縣長人選難產，傳出包括立法院前院長王金平、國民黨副主席李乾龍、新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美都不斷勸進新北市副市長劉和然。劉今天出席全國身心障礙國民運動會受訪表示，「國民黨有國民黨的機制，我個人確定沒有參選的規畫跟意願」。

原盛傳將被徵召的國民黨考紀會前主委魏平政昨表明若徵召劉和然願退選。劉和然今天說，彰化是他的故鄉，一直有很深刻的情感，那這8年下來在王惠美縣長帶領下，口碑非常的好，很多的縣民是非常的肯定跟支持。

劉和然說，國民黨有國民黨的機制，他個人確定沒有參選的規畫跟意願，那只要國民黨的機制選出來，在地、有心為彰化縣服務的好朋友，他一定給予全力的支持。

至於勸說者眾，劉和然說，他有答應來跟他這個鼓勵的好朋友們「不會公布是誰來跟我鼓勵過」，他要謝謝所有好朋友，他從進到這個台北縣以來，到現在新北市已經服務滿39年，在侯市長任期的最後200多天，「我會陪著市長，在現有的市政基礎下，繼續的往前，順利的把市政交給下一棒」。