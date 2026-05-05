基隆市府新團隊就位！第2位副市長等5人宣誓 強化謝國樑施政藍圖

基隆市政府團隊人事異動，原秘書長方定安接任基隆市第二位副市長、原都發處長謝孝昆接任秘書長、原交通處長陳耀川接任副秘書長、都發處長由原副處長張書維接任，新成立法制及勞動處長為劉邦繡，5人今宣誓就職，強化市長謝國樑整體的施政藍圖。

市府原有副市長邱佩琳，新增一名副市長方定安，方具備深厚的都市計畫與建築專業，為成功大學都市計畫學士、碩士及文化大學建築博士，曾任台北市都市更新處處長、台北市政府都市發展局副局長等職務，推動基隆市整體發展藍圖。

謝孝昆具備紮實的都市規畫背景與卓越的國際視野，除擁有國立台北大學都市計劃碩士學位外，取得新加坡國立大學公共行政與管理碩士，過去曾任職台北市政府都發局，兼具在地實務與國際思維的跨界人才。

新成立的「法制及勞動處」，由具備深厚司法實務與學術權威的劉邦繡擔任首任處長。劉為中正大學法學碩士並於東海大學法律博班進修，歷任地院法官、審判長、地檢署檢察官，橫跨司法、行政與勞權保障的完整資歷。

副秘書長由歷任市府工務及交通處處長職務的陳耀川接任，都發處長則交棒給曾任職台北市政府都市發展局正工程司的原副處長張書維。

謝國樑今天身體不適未到場，謝國樑期許新團隊能以專業職人精神落實各項政策，優化市政服務品質，透過跨局處的高效協作，讓各項重大建設無縫接軌，透過組織擴編與專業新血布局，讓市政運作更臻完善。