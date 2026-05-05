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回響／基捷2階掀戰 童子瑋指麥金路開天闢地 謝國樑市府：開隧道可行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運二階怎麼走？悠關基隆市未來發展，藍綠市長參選人謝國樑、童子瑋掀戰火。記者余承翰、林澔一／攝影
基隆捷運二階怎麼走？悠關基隆市未來發展，藍綠市長參選人謝國樑、童子瑋掀戰火。記者余承翰、林澔一／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天在本報專訪指出，指基隆捷運第二階段走走麥金路案要「開天闢地」，既有的鐵路動線不用徵收土地、環評將是政策方向，但是需要取得共識。基隆市政府今天回應發出聲明，指麥金路方案採隧道布設，工程技術具可行性；是否涉及拆遷房屋，優先利用公有地及既有道路空間進行規畫。

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基隆捷運第二階段怎麼走？基隆市府表示今年底可行性評估會定案，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到麥金路兩案並呈，市民關心到底要哪一案，攸關基隆未來重要發展。

童子瑋說，如果走安樂區路線是需要「開天闢地」，請問蓋完的時候是民國多少年？有可能執行嗎？不斷的花錢在評估，就是國民黨的施政思維，有跟中央爭取到評估經費就很好像有在做事，其實只是在浪費錢。

童子瑋表示，基隆市的路線目前只有到八堵，請問誰會到八堵去搭車？第二階段就需要形成共識，政府的公共工程最困難的就就是徵收跟環評。既有的鐵路動線就不用徵收土地，也不用再做環評，捷運可以用最快速度到達基隆市中心。這應是政策方向，但是需要取得共識。基隆人對基隆捷運的發展有非常多的想法、不同意見，他都需要整合而不是放著不管。他透露未來將提出可解決方案，請市民拭目以待。

童子瑋強調，他也支持捷運要經過安樂線，但顯然市府方案專業不足，包含路廊、拆遷、工程等問題都無法解決，願景支票無法兌現，未來跳票可能性很高。

基隆市政府今天聲明指出，有關童議長針對捷運二階路線相關疑慮，基隆捷運第二階段（八堵至基隆車站）的麥金路方案，是經過專業規劃團隊利用多準則綜合評估，與台鐵路廊方案在各項條件評比後的最佳方案。

基隆市政府說，麥金路方案捷運隧道工程可行性，規畫團隊已就地形條件及工程面向進行研判，採隧道方式布設，在工程技術上具可行性。

至於是否涉及拆遷房屋一事，市府說明，麥金路方案優先利用公有地及既有道路空間進行規畫，目標以市民最大利益為優先，後續路線線型與車站位置方向更為明確，將透過民眾說明會方式予以說明，並持續蒐集地方意見納入評估。

基隆市政府表示，麥金路方案沿線有多處適合開發的地區，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，讓捷運進基隆更為可行。

謝國樑 童子瑋 基隆捷運 基隆市選舉

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