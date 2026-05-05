再爆小琉球土地持分有違建 李四川競辦回應了

據鏡週刊報導，國民黨新北市長參選人李四川在屏東小琉球與家族持分的土地面積2987.87平方公尺（約903.83坪），依內政部全國土地使用分區資料查詢系統顯示屬於農業區。但衛星空拍影像比對歷年變化發現，該農地12年前仍多為樹木綠地，自2017年間卻出現明顯新建物，多年出租給不同店家營業。

針對鏡週刊有關李四川於小琉球持分農地的報導內容，李四川競選辦公室回應，該土地是繼承而來，屬共同持分，如其他所有權人有涉違建等情事，一切依法處理，如應拆除，該拆就拆，沒有例外。

週刊指出，李四川胞弟李賜福家族成員曾在此經營餐酒館，調查發現，李四川名下這塊涉違建的農地，對街除有近期爆出「環保蟑螂」爭議的李賜福所開民宿，李家祖厝也在對街三民路巷內，僅數步之遙。爆料人士質疑，該農地離李家祖厝那麼近，加上李四川又熟悉都市計畫及土地相關法令，「怎可能會不知情？」