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嘉市長選戰民調王美惠領先 張啓楷贏年輕族群及東區仍有逆轉希望

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長選戰作為藍白合第一個整合指標縣市，戰況受關注。根據TVBS民調中心藍白整合落幕後公布最新調查，在具投票意願的選民，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（左）支持度為43%，領先藍白合共推的張啓楷（右）37%，雙方差距6個百分點，另有約2成選民未決定。圖／聯合報資料照片
嘉市長選戰作為藍白合第一個整合指標縣市，戰況受關注。根據TVBS民調中心藍白整合落幕後公布最新調查，在具投票意願的選民，民進黨提名市長參選人、立委王美惠（左）支持度為43%，領先藍白合共推的張啓楷（右）37%，雙方差距6個百分點，另有約2成選民未決定。圖／聯合報資料照片

年底嘉義市長選戰升溫，作為藍白合第一個整合指標縣市，戰況受關注。根據TVBS民調中心藍白整合落幕後公布最新調查，在具投票意願的選民，民進黨提名市長參選人、立委王美惠支持度為43%，領先藍白合共推的張啓楷37%，雙方差距6個百分點，另有約2成選民未決定。

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面對民調結果，王美惠陣營低調不評論，持續維持既有節奏；張啓楷表達「受到鼓舞」，認為顯示整合效應逐漸發酵。地方政壇人士觀察，王美惠深耕嘉義逾20年，長期累積服務能量，加上中央執政資源挹注，起跑領先占優勢，民調贏不意外。

不過，細看交叉分析，選情並非一面倒。張啓楷在嘉市東區取得領先，西區落後，西區向來被視為民進黨票倉，成為藍白陣營亟欲突破的關鍵。東區市民對張啓楷支持度43%，高於王美惠36%；西區市民49%支持王美惠，高於支持張啓楷32%。

年齡層分布，張啓楷在20至29歲族群支持度高達57%，大幅領先王美惠的37%；在30至39歲區間也勝出，顯示年輕選票逐漸向藍白整合傾斜。對此，張啟楷說，雖年輕族群與東區表現亮眼，但40歲以上族群仍落後，尤其長者支持度不足，將加強經營；同時強化西區布局，力圖翻轉結構劣勢。

政治評論員黃揚明臉書分析，「T台的嘉義市長民調綠營雖領先，但看起來不是一面倒，但這政黨比例似乎有點微妙，藍白仍有一搏空間（尤其這是全市話民調）；張啓楷過去立委任內曾邀韓國瑜前核心幕僚黃文財，加入團隊，黃去年離職，黃文財認為，藍白合要贏難，但在野陣營若能整合，激發討厭民進黨、賴清德不滿的選民動能，仍有翻盤機會。

王美惠持續採取穩健選戰策略，避免與張啓楷議題戰正面交鋒，主打「服務牌」與親和形象。在前總統蔡英文陪同登山，以及副總統蕭美琴南下搭王美惠機車背書力挺下，鞏固基本盤，展現中央與地方連動優勢。

整體而言，這份民調作為藍白整合後的首份指標數據，揭示雙方陣營各有盤算。王美惠維持領先，但優勢尚未擴大；張啟楷在年輕族群與區域結構中找到突破口。隨著選戰升溫、未決選民動向逐漸明朗，嘉市長之爭仍充滿變數。

本次調查是TVBS民意調查中心4月24日至30日晚間6時30分至10時進行的調查，共接觸1081位20歲以上嘉義市民，其中拒訪為133人，拒訪率為12.3%，最後成功訪問有效樣本948位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw，/poll-center。

民調 藍白合 張啓楷 王美惠 嘉義市選舉

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