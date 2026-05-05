苗栗首波提名或徵召17人參選議員、鄉鎮市民代表 民進黨創紀錄

童子瑋是基隆市首位民進黨籍議長，也曾是全國最年輕議長，賴清德總統是他表叔成助力，他從政的第一天目標就是要選市長，從民代轉換角色，貼近民意接地氣，藍綠人脈兼具是優勢，被綠營寄予收復失土的厚望。

2026-05-05 06:07