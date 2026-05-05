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苗栗首波提名或徵召17人參選議員、鄉鎮市民代表 民進黨創紀錄

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣議黨部今天公布年底地方選舉提名及第一波徵召名單，圖為縣議會民進黨團到縣黨部聯合登記。圖／民進黨苗栗縣黨部提供
民進黨苗栗縣議黨部今天公布年底地方選舉提名及第一波徵召名單，圖為縣議會民進黨團到縣黨部聯合登記。圖／民進黨苗栗縣黨部提供

民進黨苗栗縣黨部今天公布議員、鄉鎮市長、代表提名，及第一階段徵召名單17人，人數創了紀錄，備受矚目的苗栗市長選舉部分，行政院長卓榮泰日前點名徵召立委林月琴參選，將列入下一波名單。

2026九合一選舉

民進黨縣黨部布局年底地方選戰，今天公布提名及第一階段徵召名單，其中，目前創歷史新高的8席議員席次，除縣議員陳品安獲徵召挑戰縣長選舉，縣議員陳春暖轉戰卓蘭鎮長選舉，其餘6名全部提名，另，提名老將杜文卿、新人吳亭亭，及縣黨部主委陳詩弦。

提名參選議員第一選區許櫻萍、徐筱菁；第二選區羅貴星；第三選區翁杰、杜文卿；第四選區邱毓興、吳亭亭；第五選區陳光軒、陳詩弦。提名參選鄉鎮市民代表名單，苗栗市第三選區湯國環，公館鄉第一選區楊家樹，通霄鎮第一選區林芸嬅。

縣黨部也完成第一階段徵召作業，徵召兩屆縣議員的陳春暖參選卓蘭鎮長，徵召鄉鎮市民代表部分，公館鄉第三選區孫春明、苗栗市第二選區藍天奎、大湖鄉第四選區黃運德、苑裡鎮第一選區徐鈺婷。

縣黨部指出，孫春明為資深黨員，長期關心地方發展，藍天奎是議員徐筱菁子弟兵、長期投入地方服務；黃運德是現任大湖鄉民代表，將繼續參選延續基層服務。

另外原通霄鎮第一選區代表徐鈺婷，考量同選區另有議員翁杰子弟兵林芸嬅投入參選，徐鈺婷決定跨區參選鎮民代表，縣黨部表示，徐配合整體選戰布局，轉往苑裡插旗，開拓新的服務戰場，不是退讓，而是承擔。

至於民進黨不分區第一名立委林月琴相關徵召作業，縣黨部也正在積極完備程序中，縣黨部指出，提名或徵召參選人關心基層需求、長期深耕地方，將代表民進黨持續在地方扎根，民進黨苗栗隊將在陳品安的帶領下，整合地方力量、推出優質人才，團結一致爭取勝選。

民進黨 陳品安 卓榮泰 苗栗縣 九合一選舉

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