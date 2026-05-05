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專訪／藍營市長到議員藍白合？童子瑋質疑：議員私底下恐藍白鬥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨市長參選人議長童子瑋接受本報專訪時表示，議員的選舉所謂藍白合並不是這個樣子，私底下一定是藍白鬥。記者林澔一／攝影
民進黨市長參選人議長童子瑋接受本報專訪時表示，議員的選舉所謂藍白合並不是這個樣子，私底下一定是藍白鬥。記者林澔一／攝影

藍營從基隆市長到議員選舉強調藍白合，訴求市民更多支持的力量，民進黨市長參選人議長童子瑋接受本報專訪時表示，市長民眾黨沒有提名當然可以，但議員的選舉不是這個樣子，因為票源是一樣的，但席次沒有增加，但卻是多了對手，私底下一定是藍白鬥。

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童子瑋說，地方的選舉，譬如說這個選區就是4席議員，忽然間有跟你同樣票源的人出來競爭，席次不會增加，卻多了一個候選人，這就是國民黨永遠不會團結的原因，所謂藍白合就是為市長自己的選舉，民眾黨沒有提名當然可以。

童子瑋表示，議員選舉不是這個樣子，票源是一樣的，但席次沒有增加，但卻多了對手，他也為國民黨的議員報不平。本來國民黨且掛著市長的秘書、本來掛著國民黨市黨部的秘書， 現在都變成民眾黨的議員參選人。票源一樣重疊，私底下一定是藍白鬥啊。

童子瑋說，在地方跑行程就發現，哪裡會有藍白合，大家都在搶席次，怎麼合？所以基隆市的藍白合，是市長謝國樑跟民眾黨高層相關的新聞事件的合作，大家都知道，私底下鬥得很激烈烈。

童子瑋身為綠營最強母雞，他說，做為市長參選人，就有責任讓選舉的氣勢可以更好，可以外溢到議員參選人，他們會努力幫助每一位議員參選人。

童子瑋表示，民進黨在議員的提名每一個都非常優秀，他們都具有理念的，也認真會地方經營，他們的合作是基於共同的理念，共同的信念，基隆的發展。藍白合有想過地方的發展嗎，只是為了席次，他覺得這個就是民進黨跟其他政黨差別不同的地方。

國民黨 民進黨 民眾黨 童子瑋 藍白合

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