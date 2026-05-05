專訪／如當選續送謝國樑免費電動機車？童子瑋：我會先推共享機車

基隆市長謝國樑上任後，自2023年推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年來逾2萬人申請，今年因財政吃緊暫停申請，謝國樑曾說，如果財源許可將恢復。民進黨市長參選人議長童子瑋說，這項政策沒有完整規畫好就忽然的上路，造成跳票發不出來，不意外，「我會先推共享機車」。

童子瑋接受本報專訪時，被問到如果當選市長會不會繼續送電動機車？童說，電動車發放的初衷原是好意，但執行必須要有完整的政策規畫跟配套，謝國樑市府團隊在發放電動車候，並沒有有規畫好相關的包含停車格，基隆地狹人稠，本來就沒有太多的車位，尤其市中心很難有車位，又加更多的電動機車進來。

童子瑋說，要節能減碳，改變市中心減少私人運具習慣，不是應該共享機車嗎？送電動機車送到後面送不出來，政府做得亂七八糟，很多人沒領到，產生很多的問題與爭議。在政策沒有規畫好之前，就忽然的上路，所以到現在跳票發不出來，也沒有意外。

童子瑋表示，每一項的施政，不能想到什麼做什麼，如果要發，就要制定一個政策方向，要達到什麼樣的目的，如果目標是要減少私人運具，停車空間跟道路的空間都必須重新規畫設計，才有發放的可能性。

童子瑋說，他會先推共享機車，其實在地人都習慣騎機車，因為距離都非常的短，非常的近，你可能到廟口買個蚵仔煎，騎機車稍微「插一下」，可是當假日的時候不是亂七八糟的嗎？ 所以如果機車可以用共享，停車一格一格規畫好，市中心的交通也不會那麼亂，私人運具減少就不會有這麼多車子。

童子瑋指出，如果大眾運輸如公車可以改變，也可以做好路線的規畫，重新規畫實際的需求，車子就不會這樣多，做一件事情情不是要不要做，是有沒有能力做，能不能規畫好，還有你的目標是什麼，這才是市長真正要為城市負責任的地方。