專訪／指基捷2階走麥金路「開天闢地」 童子瑋：既有鐵路動線不用徵收、環評

基隆捷運第二階段怎麼走？基隆市府表示今年底可行性評估會定案，到底要走台鐵舊路廊八堵路還是繞到麥金路兩案並呈，市民都很關心到底要哪一案，攸關基隆未來重要發展。民進黨市長參選人議長童子瑋說，走麥金路案要「開天闢土地」，既有的鐵路動線不用徵收土地、環評將是政策方向，但是需要取得共識。

童子瑋說，如果走安樂區路線是需要「開天闢地」的，請問蓋完的時候是民國多少年？不有可能執行嗎？斷的花錢在評估，就是國民黨的施政思維，有跟中央爭取到評估經費就很好像有在做事，其實只是在浪費錢。

童子瑋表示，捷運計畫新北市的汐已經開工，基隆市還在規畫，還在評估，各種花錢如流水的行為，而且這些東西一定是跳票的事情，他不認為這些需繼續再做。安樂區他非常認同必須有捷運的路線，因為安樂區是基隆市住最多人口的地方，一定要穿過，但要從大武崙那邊走，可以讓大家接到台北去，這是上班更方便的事情。

童子瑋說，基隆市的路線目前只有到八堵，請問誰會到八堵去搭車？第二階段就需要形成共識，政府的公共工程最困難的就就是徵收跟環評。既有的鐵路動線就不用徵收土地，也不用再做環評，捷運可以用最快速度到達基隆市中心。這是政策方向，但是需要取得共識。基隆人對基隆捷運的發展有非常多的想法、不同意見，都需要整合而不是放著不管。

童子瑋指出，從他小時候候到現在，國民黨政府花多少錢在評估？捷運路線從前市長張通榮時代就規畫好了，規畫評估完成，到現在他已經是議長，還沒蓋、也還沒啟動。

童子瑋認為，大家可以有更多的意見，有更多的想法，大家想辦法來解決，即便要拆掉鐵路，怎麼來搭車到台北去更方便的問題，有很多配套，很多思維，大家一起來想像，包含大家很在意的，通勤的時間會不會縮短，包含年輕人很在意的票價貴不貴，會不會更快到台北，很多的考慮都可以做，但是就不必放著不管。

童子瑋強調，他們團隊未來會有一個完整的政策規畫，請大家拭目以待，讓大家人來做討論，如果這個形成共識，他當選後就會趕快來執行。