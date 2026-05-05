專訪／賴總統表叔當助力 童子瑋：從政第一天目標就是要當市長

童子瑋是基隆市首位民進黨籍議長，也曾是全國最年輕議長，賴清德總統是他表叔成助力，他從政的第一天目標就是要選市長，從民代轉換角色，貼近民意接地氣，藍綠人脈兼具是優勢，被綠營寄予收復失土的厚望。

年僅四十歲童子瑋出身慶安宮，祖父是總統府資政及慶安宮榮譽主委童永，八年前在仁愛區參選議員，以無黨籍初試啼聲，在選區獲最高票，任內加入民進黨並連任，議長選舉民進黨和親民黨共推，加上國民黨議員張芳麗倒戈拿下議長，有調和鼎鼐之能是從政優勢。

童子瑋與民進黨以往候選人不同，藍綠人脈兼具，還有宮廟系統支持，個性「阿莎力」善搏感情，年輕有熱情，阿公、阿嬤眼中的「少年仔」很對年輕人胃口，延攬林右昌時期大將社會處前處長吳挺鋒政策規畫。

外界解讀「總統級」支持，童子瑋說，與賴總統有親戚關係更好，但這並不是標籤不用去撕，可爭取更多資源和建設經費，這是平常別人沒有的機會，反是他很大的助力。

童子瑋愛打籃球，還是中華男籃領隊，長期關注基隆籃球發展，更與棒球結下不解之緣，辦公室擺滿名人簽名球和球棒、紀念品。

議員只有建議權、監督權，他透露從政的初衷是要當市長，這是他挑戰市長的信念，希望為城市做更多規畫。他不諱言，當年當選議長是意外，這次挑戰市長時間也有點早，但他從小喜歡玩「模擬城市」，將把握機會全力推進，毫不猶豫。他燃起對基隆理想的熱情，要找回昔日基隆港興盛時的榮光。

童子瑋勤跑中央、基層，爭取資源有成果，他認為包含警勤加給提高、營養午餐免費、颱風分區治理、敬老金加倍等，都優先謝國樑提出並獲得跟進，他打趣說「基隆學生九月吃到雞腿要感謝我」，貼近民意需求是他最大本錢。