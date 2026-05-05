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專訪／攻敬老金、育兒福利 童子瑋參選關鍵：市政不接地氣頭痛醫頭

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛邱瑞杰／基隆即時報導
議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影
議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影

基隆市長選戰，民進黨徵召議長童子瑋挑戰尋求連任國民黨市長謝國樑，他接受本報專訪表示，「三節敬老金加倍」為照顧長者、提高生育津貼等「生、托、養、學」四階段育兒政策要減輕家長負擔；童指現在的市政沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。

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童子瑋說，他有熱情，執行力，願景跟希望，可以讓交通跟產業的政策獲中央更多關注，一定有機會將產業帶進基隆改善就業。

童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。

童子瑋主攻長者、育兒兩項福利政見，他說，「這是我們該做的政策」。三節敬老金加倍從3000元加碼到6000元，要照顧近9萬長輩，已有整套服務政策計畫，會修自治條例有法源依據，重新規畫預算；兒少政策，規畫「生、托、養、學」四階段的育兒政策，從基隆新生兒補助16萬起跳，每月1000 元育兒消費券補助、國小國中高中1萬元入學禮金，希望能幫助年輕家長減少在基隆生養育兒的負擔。

童子瑋表示，他會把不必要的預算拿掉，花在照顧真正可以幫助到基隆的有感作為。他批謝國樑發放免費電動機車，原本是好意但沒有完整的政策規跟配套，導致跳票中斷，現在發不出來，就和鴨子船採購一樣，沒有完整規畫，並不讓人意外。，

他上任會先推共享機車，做一件事情情不是要不要做，是有沒有能力、能不能規畫好，這是身為市長真正要為城市負責任的地方。

基隆捷運第二階段怎麼走，市府可行性評估年底前將定案，童子瑋說，走安樂區路線需要「開天闢地」，蓋完不知民國多少年，不是有跟中央爭取到評估經費，就好像有在做事，其實只是在浪費錢。

童子瑋說，既有的鐵路動線不用徵收土地、環評，可以用最快速度到達基隆市中心，這是政策方向，但是需要取得共識，他透露，會有完整的政策規畫，請大家拭目以待。

「童子瑋有作為」是未來選戰文宣主軸，童子瑋說，前市長林右昌執政八年期間，把市中心的基隆港做了非常大幅度的改變，變成國門廣場，然後市港再生計畫讓市中心不管東岸或西岸，商業模式都改變。

童子瑋表示，未來會在這樣的基礎上，讓西岸成為國門的休閒中心帶動觀光投資，東岸持續在旅運商業的中心打造產業的軸線，讓基隆是一個有希望跟有特色的城市。

議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影
議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影

議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影
議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影

議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影
議長童子瑋指出，「現在的市長沒有接地氣，太多的政策都是想做什麼，頭痛醫頭，腳痛醫腳。」這就是他決定站出來參選市長的原因。記者林澔一／攝影

民進黨 國民黨 基隆 謝國樑 童子瑋

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