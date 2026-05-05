黨內操戈 變造議員廖宜琨看板 3嫌到案送辦

民進黨新北議員廖宜琨掛街頭的政績看板遭變造，報案後檢警追查，發現三名涉案人來自同黨同選區議員卓冠廷服務處團隊。廖表示，很錯愕，希望查明真相。卓冠廷表示，全力配合司法調查。

該案發生在今年一月間，土樹三鶯議員選區從十席減為九席，綠營初選激烈，老將新人六搶五廝殺，現任議員戰戰兢兢深怕被擠出榜外，初選結果現任卓冠廷、彭一書、廖宜琨過關，新人吳昇翰、高乃芸也出線，但五連霸議員林銘仁落馬。

廖宜琨今年初掛政績看板，主打「成功爭取鶯歌工商人行道」，遭人以ＡＩ方式變造圖片竄改為「初選穩啦！我在西班牙！」廖團隊發現後，擔心假照片擴散造成形象傷害，警方報請新北地檢署偵辦，近期拘提三人到案，並查扣相關證物，檢方諭知黃女六萬交保，另二人無保請回。

樹林警分局指出，該案拘提黃女、王男及陳男等三人到案，依違反個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌法辦。

廖宜琨說，他是受害者，對事件發展感到錯愕，面對抹黑攻擊心情沉重，盼釐清究竟是個人行為或有計畫操作。

卓冠廷回應，他本人並非調查對象，因為要嚴守偵查不公開，不應詢問案情細節，無論現任或前任團隊成員面臨司法案件，辦公室會全力配合司法調查。

國民黨議員王威元說，此案形同黨內互打，若初選就出現此類手法，選風令人憂心，恐出現「今日廖宜琨，明日某某某」亂象。