百里侯爭霸／政見過招 童子瑋：基捷二階走舊路廊尋共識

基隆市長選戰升溫，民進黨徵召議長童子瑋挑戰拚連任的國民黨市長謝國樑，童拋出許多福利政見，他接受專訪表示，「三節敬老金加倍」能照顧長者、提高生育津貼等育兒資源要減輕家長負擔；針對基隆捷運第二階段，他主張走既有鐵路動線不用徵收土地、環評，是較好政策方向，但需取得共識。

「謝市長不接地氣，太多政策都是頭痛醫頭、腳痛醫腳。」童子瑋說，這是他決定參選市長原因，他有熱情、執行力、願景，能讓交通及產業政策獲得中央更多關注。

童子瑋主攻兩項福利政見，他說，三節敬老金能讓近九萬名長輩受惠，已有整套服務政策計畫，會修自治條例有法源依據，並重新規畫預算；生托養學四大兒童政策，可刺激家長多生養。

童表示，他當市長會取捨不必要的預算，挹注在真正幫助基隆的有感作為。他批謝國樑發免費電動機車沒有完整政策規及配套，導致跳票窘況，就和鴨子船採購一樣，結果不讓人意外。童認為，基隆幅員不大，為滿足代步需求，應推共享機車。

基隆捷運第二階段路線怎麼走爭議大，市府可行性評估年底前將定案。童子瑋說，走安樂區路線需要「開天闢地」，蓋完不知民國幾年，「不是有向中央爭取到評估經費，就好像市府有在做事」，其實只是在浪費錢。

童子瑋表示，既有鐵路動線不用徵收土地、環評，可用最快速度到達基隆市中心。他透露，已有完整的政策規畫，可拭目以待。

藍營從市長到議員訴求藍白合，童子瑋不認同，指地方議員競爭激烈，以「藍白鬥」形容不為過。他身為綠營基隆母雞，將全力拉抬議員選情。

「童子瑋有作為」是選戰主軸，童表示，前市長林右昌執政八年期間，讓市中心的基隆港有了耳目一新面貌，市港再生計畫讓市中心東岸與西岸商業模式改變，未來會在此一基礎上，全力帶動觀光投資，帶進產業發展軸線，擦亮基隆的光。