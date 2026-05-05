藍彰縣人選 劉和然列考量

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍王慧瑛張議晨／連線報導

國民黨彰化縣長提名懸而未決，黨秘書長李乾龍昨透露「本周應有好消息」。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨表示「秘書長不會隨口說說」，除已表態的四人，蕭首度鬆口「新北市副市長劉和然可能列入考量名單」。

2026九合一選舉

目前已表態的人選，包括立委謝衣鳯、國民黨考紀會前主委魏平政，彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章。劉和然昨表示，「我要很明確地說，我確實沒有參選彰化縣長的意願與規畫」，但「對於彰化，我永遠有情感」。

據了解，國民黨提名陷入僵局時，曾考慮徵召魏平政，但未獲縣長王惠美支持，王力薦劉和然返鄉參選，近期曾北上與劉碰面，另傳藍營大咖積極勸進。劉和然多次表示「戰場就在新北」，黨內人士仍認為有想像空間。

藍營人士指出，王惠美四月廿七日北上討論下屆縣長人選，仍希望劉和然回鄉參選，且王惠美已遊說民間工商團體為劉和然籌募選舉基金。王惠美昨未回應。

明天國民黨中常會是否討論彰化縣長提名案？蕭景田指出，尚未接獲通知。他說，目前黨內評估人選「約為五人」，除已表態四人外，劉和然也在考量之列，「也可以說他是選項之一，不能說沒有機會」。

外傳國民黨考慮與民眾黨合作？蕭景田說，就他所知，「不可能會是這樣」。

不過，劉和然態度未見鬆動。親近人士也表示，劉和然並無意願參選，況且彰化選情複雜，「要答應早就答應了」。

綠澎湖人選 恐有變數

澎湖縣長陳光復因跌倒重傷，人還在高雄榮總復健，民進黨中央屬意現任馬公市長黃健忠轉戰縣長，外傳黃已確認力拚市長連任，婉拒黨中央徵召。記者昨致電黃健忠求證，黃則說，目前陳光復妻子吳淑瑾參選意願強烈，至於黨中央若徵召，會不會點頭？黃健忠則未說死，以黨中央為主。

新北 國民黨 洪榮章 劉和然

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