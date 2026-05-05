觀察站／宜蘭選戰時間壓力大 藍白支持者焦慮

聯合報／ 本報記者戴永華

宜蘭縣長選舉，藍白合民調公布，國民黨參選人吳宗憲勝出，將對戰民進黨林國漳。民調結果顯示，吳的民調仍落後林約一點三個百分點，但比起三月美麗島電子報與ＴＶＢＳ民調約三個百分點的差距，吳宗憲一路緊咬，已縮小在誤差範圍。距十一月投票剩半年多，吳宗憲整合地方各派系的能耐，攸關藍軍能否團結守住宜蘭縣長。

2026九合一選舉

賴清德總統誓言拿下宜蘭縣，早在去年十月徵召形象清新的政治素人林國漳，集結黨政資源全力輔選。吳宗憲為拚出線，一路走來不輕鬆，先是面對國民黨內部民調，對戰地方四十餘年政治家族的議長張勝德，勝出後再與民眾黨陳琬惠比民調，如今代表藍白披戰袍，起步已慢半拍。

宜蘭是民進黨看重、又是第一波提名的縣市，卻成藍白最後整合定調的縣市，這對於落腳宜蘭兩年多的不分區立委吳宗憲而言，拚戰時間壓力相當大，也讓支持者焦慮。

面對林國漳的知名度逐漸提升，雖說吳宗憲自從認養宜蘭服務選區後，努力勤跑基層經營，但困境在於藍白合人選遲未定案，小雞不知向誰靠攏，也讓民進黨有挖牆角的空間。

吳宗憲二月底在國民黨內民調勝出後，就努力整合各派系，但落敗的張勝德，其父老議長張建榮從政四十餘年，家族影響力不可輕忽，吳若想在大選中勝出，張家態度十分重要。

據了解，張勝德與吳宗憲兩人溝通無礙，但張的支持者與老議長是否真心相挺，成了重要關鍵，吳宗憲也坦承這部分的整合仍需努力。

外界也關心縣長林姿妙的態度。林在大小選舉中從未敗選，更是國民黨唯一能連任的縣長，但還要面對二審司法，沒有投入輔選。

「藍白整合拚大選，拿下宜蘭這局。」這是吳宗憲與陳琬惠的共識，兩人都擅長空戰，對於爭取年輕族群及中間選民有利；吳宗憲當過檢察官及新北市府法制局長，兼具立法、司法及行政經驗，藍白若能盡速整合，共同迎戰黨政強力輔選的林國漳，後勢仍大有可為。

陳琬惠 民眾黨 民進黨 吳宗憲

延伸閱讀

【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

宜蘭工策會總幹事陳志信加入吳宗憲團隊 整合輔選大將搶攻基層

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

國民黨南市議員第二波選舉布局啟動 4個選區預計提名9席次

相關新聞

獨／竹北市長藍營不辦初選...藍白協商內參民調 整合最強候選人

國民黨啟動2026新竹縣地方選舉布局，竹北市長選戰被視為重中之重，國民黨中央今天正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制

【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

藍白縣市長初選整合今天完成最後一塊拼圖，國民黨宜蘭縣長提名人吳宗憲勝出，將代表在野黨對上民進黨參選人林國漳。民進黨將宜蘭視為民主聖地，吳宗憲不僅要PK林國漳，還要對決賴清德總統率領的府院黨大軍和老縣長

竹北市長 國民黨列「藍白合選區」

新竹縣長選戰牽動竹北市長布局，國民黨中央昨正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。民眾黨議員林碩彥昨向

南市議員 藍4個選區將提9人

國民黨台南市黨部昨公告黨內市議員選舉第二梯次提名人選登記事項，針對第一、四、五、七選區，預計共提九人，其中大票倉七選區永康區，議員李鎮國因議長選舉跑票遭開除黨籍，藍營盼攻下更多席次，預計會提名四人，將

藍白攜手！吳宗憲民調勝出 當「宜蘭隊長」

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交代，身為宜蘭隊的一員，我們一定全力以

觀察站／宜蘭選戰時間壓力大 藍白支持者焦慮

宜蘭縣長選舉，藍白合民調公布，國民黨參選人吳宗憲勝出，將對戰民進黨林國漳。民調結果顯示，吳的民調仍落後林約一點三個百分點，但比起三月美麗島電子報與ＴＶＢＳ民調約三個百分點的差距，吳宗憲一路緊咬，已縮小

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。