觀察站／宜蘭選戰時間壓力大 藍白支持者焦慮

宜蘭縣長選舉，藍白合民調公布，國民黨參選人吳宗憲勝出，將對戰民進黨林國漳。民調結果顯示，吳的民調仍落後林約一點三個百分點，但比起三月美麗島電子報與ＴＶＢＳ民調約三個百分點的差距，吳宗憲一路緊咬，已縮小在誤差範圍。距十一月投票剩半年多，吳宗憲整合地方各派系的能耐，攸關藍軍能否團結守住宜蘭縣長。

賴清德總統誓言拿下宜蘭縣，早在去年十月徵召形象清新的政治素人林國漳，集結黨政資源全力輔選。吳宗憲為拚出線，一路走來不輕鬆，先是面對國民黨內部民調，對戰地方四十餘年政治家族的議長張勝德，勝出後再與民眾黨陳琬惠比民調，如今代表藍白披戰袍，起步已慢半拍。

宜蘭是民進黨看重、又是第一波提名的縣市，卻成藍白最後整合定調的縣市，這對於落腳宜蘭兩年多的不分區立委吳宗憲而言，拚戰時間壓力相當大，也讓支持者焦慮。

面對林國漳的知名度逐漸提升，雖說吳宗憲自從認養宜蘭服務選區後，努力勤跑基層經營，但困境在於藍白合人選遲未定案，小雞不知向誰靠攏，也讓民進黨有挖牆角的空間。

吳宗憲二月底在國民黨內民調勝出後，就努力整合各派系，但落敗的張勝德，其父老議長張建榮從政四十餘年，家族影響力不可輕忽，吳若想在大選中勝出，張家態度十分重要。

據了解，張勝德與吳宗憲兩人溝通無礙，但張的支持者與老議長是否真心相挺，成了重要關鍵，吳宗憲也坦承這部分的整合仍需努力。

外界也關心縣長林姿妙的態度。林在大小選舉中從未敗選，更是國民黨唯一能連任的縣長，但還要面對二審司法，沒有投入輔選。

「藍白整合拚大選，拿下宜蘭這局。」這是吳宗憲與陳琬惠的共識，兩人都擅長空戰，對於爭取年輕族群及中間選民有利；吳宗憲當過檢察官及新北市府法制局長，兼具立法、司法及行政經驗，藍白若能盡速整合，共同迎戰黨政強力輔選的林國漳，後勢仍大有可為。