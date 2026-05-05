藍白攜手！吳宗憲民調勝出 當「宜蘭隊長」

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁戴永華／連線報導
國民黨立委吳宗憲（右）昨在藍白宜蘭縣長民調勝出後，與民眾黨參選人陳琬惠握手。記者許正宏／攝影
國民黨立委吳宗憲（右）昨在藍白宜蘭縣長民調勝出後，與民眾黨參選人陳琬惠握手。記者許正宏／攝影

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交代，身為宜蘭隊的一員，我們一定全力以赴」。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推首長人選，其中，嘉義市長、新北市長民調結果先後出爐，分別由民眾黨前立委張啓楷、台北市前副市長李四川代表在野陣營參選。

國民黨與民眾黨昨天共同舉行記者會，民眾黨發言人張彤宣布，宜蘭縣長民調由吳宗憲勝出。根據民調結果，如果藍白共同推派吳宗憲，林國漳以百分之廿八點九略勝吳宗憲的百分之廿七點六；如果藍白共推陳琬惠，林國漳則是以百分之廿七點五領先陳琬惠的百分之廿一點一。

吳宗憲表示，他將推出「衝、拚、合」三大動能，「衝」的部分會逐步推出最好的政策、減輕民眾生活壓力，並且考量政策的預算可行性與效果。

吳宗憲也坦言，目前民調支持度確實不如林國漳，因此必須更努力贏得宜蘭鄉親的認同。至於未來藍白除政策合作，是否也會討論職位的部分？吳宗憲說，他是檢察官出身，任何這種承諾都可能違反選罷法，未來一切以宜蘭鄉親的利益為考量，將會適才適所，選擇最佳人才，「只要對宜蘭好，就是最佳人選」。

陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「未來的這場戰役，吳宗憲就是隊長，無法改變我們彼此是隊友的事實」，宜蘭鄉親充分肯定吳宗憲的即戰力，還有過去這段時間在宜蘭投入的努力，自己將會跟吳宗憲一起支持藍白整合，在野黨一定要守住宜蘭縣長這一局。

綠營對民調結果覺得不意外，強調林國漳穩扎穩打，期待雙方君子之爭；一度是吳宗憲在藍營初選對手的議長張勝德，表態全力支持吳。

國民黨 民眾黨 吳宗憲 陳琬惠 宜蘭縣選舉

延伸閱讀

【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

宜蘭工策會總幹事陳志信加入吳宗憲團隊 整合輔選大將搶攻基層

戰苗市 泛藍瀕分裂 綠徵召林月琴

藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

相關新聞

獨／竹北市長藍營不辦初選...藍白協商內參民調 整合最強候選人

國民黨啟動2026新竹縣地方選舉布局，竹北市長選戰被視為重中之重，國民黨中央今天正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制

【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

藍白縣市長初選整合今天完成最後一塊拼圖，國民黨宜蘭縣長提名人吳宗憲勝出，將代表在野黨對上民進黨參選人林國漳。民進黨將宜蘭視為民主聖地，吳宗憲不僅要PK林國漳，還要對決賴清德總統率領的府院黨大軍和老縣長

竹北市長 國民黨列「藍白合選區」

新竹縣長選戰牽動竹北市長布局，國民黨中央昨正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。民眾黨議員林碩彥昨向

南市議員 藍4個選區將提9人

國民黨台南市黨部昨公告黨內市議員選舉第二梯次提名人選登記事項，針對第一、四、五、七選區，預計共提九人，其中大票倉七選區永康區，議員李鎮國因議長選舉跑票遭開除黨籍，藍營盼攻下更多席次，預計會提名四人，將

藍白攜手！吳宗憲民調勝出 當「宜蘭隊長」

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交代，身為宜蘭隊的一員，我們一定全力以

觀察站／宜蘭選戰時間壓力大 藍白支持者焦慮

宜蘭縣長選舉，藍白合民調公布，國民黨參選人吳宗憲勝出，將對戰民進黨林國漳。民調結果顯示，吳的民調仍落後林約一點三個百分點，但比起三月美麗島電子報與ＴＶＢＳ民調約三個百分點的差距，吳宗憲一路緊咬，已縮小

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。