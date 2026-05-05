藍白攜手！吳宗憲民調勝出 當「宜蘭隊長」

藍白整合宜蘭縣長民調昨天出爐，由國民黨立委吳宗憲勝出，將對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「我相信只要隊長交代，身為宜蘭隊的一員，我們一定全力以赴」。

國民黨與民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推首長人選，其中，嘉義市長、新北市長民調結果先後出爐，分別由民眾黨前立委張啓楷、台北市前副市長李四川代表在野陣營參選。

國民黨與民眾黨昨天共同舉行記者會，民眾黨發言人張彤宣布，宜蘭縣長民調由吳宗憲勝出。根據民調結果，如果藍白共同推派吳宗憲，林國漳以百分之廿八點九略勝吳宗憲的百分之廿七點六；如果藍白共推陳琬惠，林國漳則是以百分之廿七點五領先陳琬惠的百分之廿一點一。

吳宗憲表示，他將推出「衝、拚、合」三大動能，「衝」的部分會逐步推出最好的政策、減輕民眾生活壓力，並且考量政策的預算可行性與效果。

吳宗憲也坦言，目前民調支持度確實不如林國漳，因此必須更努力贏得宜蘭鄉親的認同。至於未來藍白除政策合作，是否也會討論職位的部分？吳宗憲說，他是檢察官出身，任何這種承諾都可能違反選罷法，未來一切以宜蘭鄉親的利益為考量，將會適才適所，選擇最佳人才，「只要對宜蘭好，就是最佳人選」。

陳琬惠表示，藍白整合選出一位宜蘭隊長，「未來的這場戰役，吳宗憲就是隊長，無法改變我們彼此是隊友的事實」，宜蘭鄉親充分肯定吳宗憲的即戰力，還有過去這段時間在宜蘭投入的努力，自己將會跟吳宗憲一起支持藍白整合，在野黨一定要守住宜蘭縣長這一局。

綠營對民調結果覺得不意外，強調林國漳穩扎穩打，期待雙方君子之爭；一度是吳宗憲在藍營初選對手的議長張勝德，表態全力支持吳。