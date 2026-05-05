南市議員 藍4個選區將提9人

國民黨台南市黨部昨公告黨內市議員選舉第二梯次提名人選登記事項，針對第一、四、五、七選區，預計共提九人，其中大票倉七選區永康區，議員李鎮國因議長選舉跑票遭開除黨籍，藍營盼攻下更多席次，預計會提名四人，將是選戰熱區。

議員第七選區共有七席，目前剩林燕祝一席，而民進黨則是三席，據指出，國民黨在永康以往有二席的基本盤、並力拚站穩三席；除現任的黨籍議員林燕祝拚連任，黨內不少人表態爭取參選，無黨議員李鎮國有意推出兒子李秉倫接棒，另曾代表黨內投入南市第一選區立委選舉的周宏昌、新人卞宗康都已在檯面上活動，都被視為藍營可能提名人選。

第一選區大新營區因人口減少，下屆預計減少一席剩五席，國民黨部分預計提名二席，除現任的蔡育輝爭取連任，檯面上尚未有其他藍營人選，據推測，國民黨不排除採取藍白合模式，禮讓民眾黨新人陳詩薇。

第五選區大善化區共五席，原藍營議員李文俊也因議長選舉跑票遭開除黨籍，國民黨預計提二席，議員林燕祝的特助李佳蓉已表態參選，曾以無黨籍參選議員的新市區大營里前里長、大營社區發展協會理事長廖俊道傳出有意代表國民黨出征；第四選區山區僅一席，藍營預計提一席，但禮讓現任無黨周奕齊機率高。

國民黨南市黨部主委謝龍介說，領表時間為七至八日，登記日期為十一至十三日，歡迎符合資格、有志投入公共服務的黨員同志參與。