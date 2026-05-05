竹北市長 國民黨列「藍白合選區」

新竹縣長選戰牽動竹北市長布局，國民黨中央昨正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。民眾黨議員林碩彥昨向國民黨竹縣黨部主委楊文科喊話，呼籲展現氣度，竹北市長人選禮讓民眾黨。楊文科表示，將持開放態度。

竹北市長選情詭譎，民進黨現任市長鄭朝方尚未確定是否競選連任或轉戰縣長，藍白已有各方人馬表態，藍營包括縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑與代表會主席林啟賢，白營則有林碩彥與竹市副市長邱臣遠有意爭取。無論是綠營鄭朝方的意向，及藍白是否合作，都是竹北市長選戰未來變數。

國民黨原預計五月八日正式公告提名作業，黨中央昨發函表示，將依循二○二六地方選舉合作協議，由兩黨組成工作小組協調，以內參民調方式，評估潛在人選支持度，推舉最具勝選實力者出線。據了解，此舉是為避免藍白陣營分裂，凝聚在野力量，提升整體勝選機會。

黨內人士指出，此機制意味有意參選者須及早抉擇。若投入竹北市長選舉，即無法登記議員選舉；反之若登記參選議員，就無法納入竹北市長內參民調評比，形成「二擇一」局面。

竹縣黨部表示，竹北為關鍵選區，無論與民眾黨合作方式為何，以推出「最強候選人」為目標；不過竹縣其他的選區，仍依既定機制辦理登記與初選。

林碩彥說，若鄭朝方轉戰新竹縣長，藍營還能否守住縣長仍是未知數；若藍白陣營無法達成共識，恐將視為藍白破裂，民眾黨支持者可能會有高達七成轉向綠營。

楊文科回應，對於議員提出的藍白合作議題，會持開放態度，並將其意見作為重要的參考。