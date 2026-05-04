獨／竹北市長藍營不辦初選...藍白協商內參民調 整合最強候選人

國民黨啟動2026新竹縣地方選舉布局，竹北市長選戰被視為重中之重，國民黨中央今天正式發函地方黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。

新竹縣長選戰牽動竹北市長布局，選情詭譎，民進黨現任市長鄭朝方尚未確定是否競選連任或轉戰縣長，藍白已有各方人馬表態，藍營包括縣議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑與代表會主席林啟賢，白營則有林碩彥與竹市副市長邱臣遠有意爭取。無論是綠營鄭朝方的意向，及藍白是否合作，都是竹北市長選戰未來變數。

國民黨原訂將於5月8日正式公告提名作業，依既有機制辦理登記與初選。黨中央今天發函地方，雙方將依循2026地方選舉合作協議，由兩黨組成工作小組進行協調，並以內參民調方式，評估潛在人選的支持度，最終推舉最具勝選實力者出線。據了解，此舉是為避免藍白陣營分裂，凝聚在野力量，提升整體勝選機會。

黨內地方人士指出，此一機制也意味有意參選者須及早做出抉擇。若投入竹北市長選舉，即無法再登記議員選舉；反之，若選擇登記議員，則無法納入市長人選的內參民調評比，形成「二擇一」局面，對參選布局影響甚鉅。

對於此消息，國民黨竹縣黨部晚間回應，竹北市為關鍵戰區，黨中央具高度勝選企圖心，無論與民眾黨合作方式為何，均將以推出「最強候選人」為目標，並強調相關運作模式已在新北、宜蘭等地往例可循，透過科學化民調機制整合人選，預期在竹北推動亦可順利進行。

國民黨竹縣黨部說明，此方式僅限於竹北市長候選人，至於新竹縣其他選區，國民黨縣黨部預計將於5月8日正式公告提名作業，仍依既有機制辦理登記與初選。