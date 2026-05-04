【重磅快評】宜蘭「1打3」 吳宗憲真正勁敵不只林國漳

藍白縣市長初選整合今天完成最後一塊拼圖，國民黨宜蘭縣長提名人吳宗憲勝出，將代表在野黨對上民進黨參選人林國漳。民進黨將宜蘭視為民主聖地，吳宗憲不僅要PK林國漳，還要對決賴清德總統率領的府院黨大軍和老縣長陳定南遺留的綠色灘頭堡，可能形成「1打3」戰役。

根據民調結果，吳宗憲支持度27.6%、林國漳28.9%；民眾黨參選人陳琬惠21.1%、林國漳27.5%。藍白雖然共同推派吳宗憲出征，但這個結果完全不同於新北市長初選民調，畢竟國民黨新北市長參選人李四川仍領先民進黨對手蘇巧慧，但藍白在宜蘭不論派誰出馬，目前都輸給民進黨對手，尤其初選效應下仍是落後趨勢，在實際選戰勢必更為艱困。

宜蘭縣長今起正式開打，吳宗憲立刻面臨「三大挑戰」。首先是國民黨內部整合與組織重整問題，宜蘭縣長林姿妙涉貪遭停職、官司纏身，輔選力道受限，可能波及年底選情；吳宗憲空降宜蘭更讓地方人士坦言，「藍藍合」挑戰遠比「藍白合」困難，尤其是如何整合議長張勝德強大的陸軍實力，將成吳宗憲的起手式考驗。

其次，國民黨雖在宜蘭執政8年，卻未出現明顯的主場優勢。副縣長林茂盛代理縣長職務，但地方執政資源仍難與中央抗衡，行政院端出規模約4000億元的高鐵延伸宜蘭大餅方案，賴總統也支持林國漳「百萬大樹」計畫，預計8年內在宜蘭投入20億元，這些國家隊輔選銀彈皆是宜蘭縣地方政府難以望其項背的政策資源。

最後一道挑戰是民進黨打造的宜蘭巨塔，賴總統多次強調受到陳定南的精神感召，並將陳視為「政治導師」，期許「清出於南」。2009年大選，民進黨林聰賢靠著象徵傳承「陳定南公事包」，一舉收復宜蘭藍天變綠地；時至今日，「陳青天精神」仍是綠營最具凝聚力的政治信仰之一。相較之下，吳宗憲必須盡快建立情感連結與在地認同，地方也期待，「宜蘭女婿」蔣萬安成為輔選王牌。

吳宗憲、林國漳都是法界出身，個人特質可能平分秋色，但宜蘭勝選的不二法門其實是「雙手和雙腳」，不論藍綠都相當敬佩林姿妙昔日勤跑基層的精神，地方甚至流傳「沒被林姿妙握過手的人，就不是宜蘭人」。不論中央或地方挹注多少輔選資源，勤跑仍是候選人基本功。

這場宜蘭大戰，表面是藍綠白三方民調拉鋸，實則是藍白聯軍對民進黨核心價值的攻堅之役。吳宗憲若勝，代表藍白突破綠營宜蘭防線；若敗，則再次證明民進黨在宜蘭堅若磐石。吳宗憲面對這場「1打3」之役，結果不只攸關候選人戰力，更是觀察台灣地方政治版圖是否洗牌的關鍵指標。