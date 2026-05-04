影／Threads留言遭酸 李四川坦言玩不到一個月會好好學習

國民黨新北市長參選人李四川近日成立社群平台Threads，希望爭取年輕族群支持，但是卻被網友批評有些留言是「已讀亂回」。李四川今天表示，他最近開始玩Threads不到一個月，會好好學習如何以年輕人用語來回應訊息。

李四川面臨對手陣營討論選舉年紀話題時，坦言沒有必要去裝、或要去面對這個議題，他一直認為在市政工作年齡並不是問題，今天敬人老，明天人敬老，假設你有了年齡，有了經驗，到底要留給年輕人什麼東西，或是帶給他們什麼樣的未來，給成立什麼樣的願景，這才是最重要的，至於最近成立的社群平台Threads，主要是要學習如何以年輕人用語來回應訊息，拉近跟年輕人的距離。

李四川下午則到新店廣恩老人養護中心參訪，關心長照3.0相關議題，如何提供全方位整合式服務，除了與長輩互動外，也與長輩一起製作母親節卡片，提前致贈康乃馨給長輩祝福母親節快樂。

國民黨新北市長參選人李四川（左三）今天參訪新店廣恩老人養護中心，並與長輩一起玩丟球運動。記者潘俊宏／攝影