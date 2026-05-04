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赴養護中心陪長者慶母親節 李四川：讓長者動起來減少失智失能

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與長者傳接充氣球。記者黃子騰／攝影
李四川與長者傳接充氣球。記者黃子騰／攝影

這周就是母親節國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新店廣恩老人養護中心，與長者一同製作母親節小物，並致贈康乃馨預祝母親節快樂。李四川指出，市府推行醫療跟醫養合一，尤其是動健康，希望讓高齡長輩能出來運動，減少失能跟失智。

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位於新店區北宜路二段的廣恩老人養護中心，目前共居住120多名長者，由近百名機構人員24小時輪班照顧。李四川今天下午4時許來到養護中心探視時，受到許多長者熱情歡迎。

李四川先至活動室內與長者共同製作母親節賀卡，接著逐一致贈康乃馨給每一位媽媽並祝福母親節快樂。接著還與長者們合唱「當我們同在一起」，並與長者傳接充氣球。

李四川表示，新北跟台北目前65歲高齡長輩高達百分之20以上，市府推行醫動養，就是醫療跟醫養合一，尤其是動健康部分，希望讓高齡長輩能夠出來運動，有效減少失能跟失智。

媒體詢問關於網友覺得李四川在Threads上面回應輝達的事情是已讀亂回，李四川說自己的Threads成立大概還沒有一個月，也虛心表示會好好地學習年輕人的用語。另外針對新北市議員卓冠廷爆發助理偽造AI照片，而過去李四川的照片也被側翼用AI偽造抹黑，李四川則強調，選舉沒有必要用這樣的抹黑手段，大家都是君子之爭，抹黑是不好的。

李四川與長者一起手做母親節賀卡。記者黃子騰／攝影
李四川與長者一起手做母親節賀卡。記者黃子騰／攝影

李四川致贈康乃馨給每一位媽媽。記者黃子騰／攝影
李四川致贈康乃馨給每一位媽媽。記者黃子騰／攝影

李四川拋充氣球給長者。記者黃子騰／攝影
李四川拋充氣球給長者。記者黃子騰／攝影

李四川致贈康乃馨給養護中心長者。記者黃子騰／攝影
李四川致贈康乃馨給養護中心長者。記者黃子騰／攝影

李四川強調選舉應該是君子之爭。記者黃子騰／攝影
李四川強調選舉應該是君子之爭。記者黃子騰／攝影

國民黨 新北 母親節

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