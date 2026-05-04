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赴養護中心陪長者慶母親節 李四川：讓長者動起來減少失智失能
這周就是母親節，國民黨新北市長參選人李四川今天下午至新店廣恩老人養護中心，與長者一同製作母親節小物，並致贈康乃馨預祝母親節快樂。李四川指出，市府推行醫療跟醫養合一，尤其是動健康，希望讓高齡長輩能出來運動，減少失能跟失智。
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位於新店區北宜路二段的廣恩老人養護中心，目前共居住120多名長者，由近百名機構人員24小時輪班照顧。李四川今天下午4時許來到養護中心探視時，受到許多長者熱情歡迎。
李四川先至活動室內與長者共同製作母親節賀卡，接著逐一致贈康乃馨給每一位媽媽並祝福母親節快樂。接著還與長者們合唱「當我們同在一起」，並與長者傳接充氣球。
李四川表示，新北跟台北目前65歲高齡長輩高達百分之20以上，市府推行醫動養，就是醫療跟醫養合一，尤其是動健康部分，希望讓高齡長輩能夠出來運動，有效減少失能跟失智。
媒體詢問關於網友覺得李四川在Threads上面回應輝達的事情是已讀亂回，李四川說自己的Threads成立大概還沒有一個月，也虛心表示會好好地學習年輕人的用語。另外針對新北市議員卓冠廷爆發助理偽造AI照片，而過去李四川的照片也被側翼用AI偽造抹黑，李四川則強調，選舉沒有必要用這樣的抹黑手段，大家都是君子之爭，抹黑是不好的。
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