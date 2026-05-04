藍彰縣長提名之亂...傳劉和然列入考量名單 魏平政：若徵召劉願退選

國民黨下屆彰化縣長人選難產，最新消息指向新北市副市長劉和然列入藍營考量名單。原本盛傳將被徵召的國民黨考紀會前主委魏平政今表明，如果徵召劉和然，他願退選。至於竹塘鄉地方人士肯定家鄉子弟劉和然的行政能力，願意團結相挺。

下屆彰化縣長參選人，民進黨早已提名立法委員陳素月，國民黨莫衷一是。深藍人士今指出，縣長王惠美4月27日北上「喬」藍營下屆縣長人選，仍希望劉和然回鄉參選，且王惠美已遊說民間工商團體為劉和然籌募選舉基金。因王惠美今未公開露面及回應，此說法無法確認。

上月盛傳縣黨部主委蕭景田力薦徵召魏平政，魏平政已拜訪10多鄉鎮市公所也懸掛選舉看板，今對改為徵召劉和然一事，魏平政表示他不清楚，因國民黨必須團結不能分裂，如果黨中央徵召劉和然，他願退選，這段時間的活動當作結交朋友。

劉和然出生竹塘鄉，父母仍住在長安村故居。竹塘地方人士指出，劉和然擔任新北市副市長之前經常返鄉探望父母和親戚，擔任副市長之後比較忙，但逢年過節必回故鄉，村民對他算是熟悉。

地方人士表示，劉和然的父母在教育界服務，家庭單純，劉和然沒特殊背景，憑藉自己實力和努力一步一腳印走到今天，行政能力有目共睹，本來縣長王惠美的政績足以「母雞帶小孩」讓同黨參選人輕鬆上壘，可是國民黨下屆縣長之亂連支持國民黨的選民都產生反感，劉和然回彰化參選縣長必須「深藍、泛藍團結一致」，否則不好選。