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國民黨南市議員第二波選舉布局啟動 4個選區預計提名9席次

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南即時報導
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（右四）今宣布推出「媽祖打詐布袋戲」，以媽祖故事為主軸，融入常見詐騙手法與應對方式，將與黨內市議員合作在各選區展開巡演。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃（右四）今宣布推出「媽祖打詐布袋戲」，以媽祖故事為主軸，融入常見詐騙手法與應對方式，將與黨內市議員合作在各選區展開巡演。圖／陳亭妃服務處提供

國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第二梯次候選人提名登記事項，針對第一、四、五及七選區共預計提名9人，領表時間為7日至8日，登記日期為11日至13日，市黨部主委謝龍介表示，歡迎符合資格、有志投入公共服務的黨員同志，依照公告時程踴躍參與領表與登記。

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據了解，台南市議員第一選區大新營區因人口減少，下屆預計減少1席，形成「7搶5」局面，國民黨預計提名2席，除現任市議員蔡育輝將爭取連任外，檯面上尚未有其他人選，地方人士分析，國民黨恐將採取「藍白合」模式，禮讓民眾黨新人陳詩薇。

第五選區大善化區國民黨預計提名2席，除現任市議員林燕祝的特助李佳蓉表態參選，以新人之姿積極走訪基層、勤跑地方行程，展現承接與延續服務的企圖心外，曾以無黨籍參選的大營社區發展協會理事長廖俊道傳出有意代表國民黨出征。

另外，台南大票倉第七選區永康區，國民黨內不少人表態爭取參選，除現任市議員林燕祝力拚連任外，因案遭開除黨籍的議員李鎮國有意推出兒子李秉倫接棒，曾代表黨內投入南市第一選區立委選舉的周宏昌、新人卞宗康都已在檯面上活動，黨內預計提名4席。

相較國民黨目前仍在積極整備提名市議員人選，民進黨則爭取派系整合，黨內市長參選人、立委陳亭妃繼借將立委王定宇助理卓佩于加入輔選陣營外，今宣布推出「媽祖打詐布袋戲」，以媽祖故事為主軸，融入常見詐騙手法與應對方式，將與黨內市議員合作在各選區展開巡演。

國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第二梯次候選人提名登記事項，針對第一、四、五及第七選區共預計提名9人。圖／聯合報系資料照片
國民黨台南市黨部今公告黨內市議員選舉第二梯次候選人提名登記事項，針對第一、四、五及第七選區共預計提名9人。圖／聯合報系資料照片

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