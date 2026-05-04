傳列入藍營人選之一？劉和然親自解答「確實沒有參選的意願」

國民黨彰化縣長布局是2026選戰中唯一人選未就位的縣市，今天又傳出新北市副市長劉和然態度有鬆動。劉和然今傍晚表示，感謝各界關心，更感謝來自家鄉的提攜與期待，這段時間相關傳聞很多，他要很明確地說「我確實沒有參選彰化縣長的意願與規畫。」

劉和然近來被問到參選彰化縣長的話題，一貫答案是「我的戰場在新北」。劉和然今天表示，新北市政正處於關鍵階段，許多重大建設與政策都在持續推動，他有責任把這一棒接好、顧好市民的需要。

「對於彰化，我永遠有情感。」劉和然說，他北上讀師大，之後畢業投入教職、公部門，北漂多年，但對家鄉彰化仍有濃厚情感，彰化在縣長王惠美8年執政下，成績有目共睹，一定能順利交棒給在地的優秀人才，期待在黨內機制下，能順利推出最適合的人選。