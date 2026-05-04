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藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

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藍彰化縣長人選本周可定案？ 蕭景田鬆口：劉和然是選項之一

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長提名持續未定，黨祕書長李乾龍今透露「本周應有好消息」。對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，祕書長不會隨口說說，應是有所本。聯合報資料照
國民黨彰化縣長提名持續未定，黨祕書長李乾龍今透露「本周應有好消息」。對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，祕書長不會隨口說說，應是有所本。聯合報資料照

國民黨彰化縣長提名持續未定，黨祕書長李乾龍今透露「本周應有好消息」。對此，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，祕書長不會隨口說說，應是有所本。現階段除已表態的立委謝衣鳯、前考紀會主委魏平政，以及兩位前彰化縣副縣長柯呈枋、洪榮章外，蕭景田也首度鬆口指出，新北市副市長劉和然同樣可能列入考量名單。

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蕭景田指出，關於本周三中常會是否會討論彰化縣長提名案，目前尚未接獲相關通知，但李乾龍的說法應該有依據，不是隨口提出。他強調，縣長提名作業愈早確定愈好，但黨中央仍需審慎評估人選整合及後續輔選安排，因此時間點並非唯一考量，重點仍在於後續整合與勝選布局。

針對外界傳出國民黨彰化縣長提名卡關，甚至可能與民眾黨合作的說法，蕭景田明確表示，就他所知，目前並沒有相關規畫，「不可能會是這樣」。

他也提到，目前黨內評估人選約為5人，除已表態4人外，劉和然也在考量之列，「也可以說他是選項之一，不能說沒有機會」。

據了解，國民黨原先在提名陷入僵局時，曾考慮徵召魏平政，但在徵詢彰化縣長王惠美意見後未獲支持，王惠美則力薦劉和然，雖然劉和然多次對外表示「我的戰場就在新北」，但黨內人士認為，在黨中央提供相關條件的前提下，其未來動向仍具想像空間。不過，魏平政同樣具備一定競爭力，仍未被排除在外，最終人選仍需由黨主席鄭麗文綜合各方意見後拍板定案。

國民黨 洪榮章 魏平政

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